Pierwsze takie tankowanie w historii

W Gibraltarze wycieczkowiec Silver Nova został zatankowany skroplonym gazem. Według firm stojących za tym, to pierwszy w historii załadunek tego typu paliwa na statek wycieczkowy.

Należący do Silversea Cruises statek wycieczkowy Silver Nova pobrał skroplony gaz od jednostki bunkrującej należącej do Shella. Dostarczyciele paliwa był statek Coral Mamine, mogący pomieścić do 7,5 tys. m3 skroplonego gazu ziemnego. Dla porównania statki przywożącej LNG do terminala w Świnoujściu mogą przywieźć ponad 20 razy więcej gazu.

Dlaczego jednak doszło do tankowania? Warto przedstawić linię Silversea Cruises. To ultraluksusowa marka wchodząca w skład giganta wycieczkowego Royal Caribbean Group.

O specyfice statku może świadczy to, że jak na swoją wielkość – tonaż brutto 54 700 ton – przewozi tylko 728 gości. Podobnej wielkości statki wycieczkowe, ale tańszych marek, zabierają dwukrotnie, a nawet trzykrotnie większą liczbę pasażerów.

Według specjalistów dzięki spalaniu LNG Silversea Cruises może się chwalić, że przewozi gości bardziej ekologicznie.

Ciekawy w całym procesie jest udział Shella. Gigant paliwowy stawia na LNG i rozbudowuje sieć statków bunkrujących LNG. Obecnie jest już tuzin takich jednostek, a kolejne są zamawiane. Shell chce w ten sposób zagospodarować niszę rynkową. W niektórych portach statki wykorzystujące LNG nie mają możliwości pobrania tego typu paliwa i tam właśnie koncern chce oferować usługę bunkrowania.