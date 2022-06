Pierwszy niemiecki terminal LNG będzie gotowy w ciągu kilku miesięcy

Niemcy pracują nad dywersyfikacją dostaw energii i spodziewają się, że wkrótce będą miały do ​​swojej dyspozycji pierwsze mobilne terminale do odbioru skroplonego gazu ziemnego - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, przemawiając 1 czerwca w Bundestagu.

- Pływające terminale LNG będą wkrótce dostępne. Niezbędna infrastruktura będzie gotowa za kilka miesięcy, a nie za kilka lat czy dekad - oznajmił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Zarazem przyznał, że błędem było dopuszczenie do opóźnień w budowie tego typu inwestycji.

Według Scholza Niemcy powinny zdywersyfikować swoje źródła surowców. - W zeszłym tygodniu negocjowałem w Afryce, rozmawiamy też z Norwegią, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Katarem - powiedział kanclerz.

Jak zauważył wcześniej niemiecki minister gospodarki Robert Habeck, do końca roku Niemcy będą miały dwie pływające jednostki regazyfikacyjne do odbioru skroplonego gazu, a do maja 2023 roku dwie kolejne. Całkowita roczna przepustowość szacowana jest na 33 miliardy metrów sześciennych gazu. Dla porównania: Nord Stream 1 dostarcza Niemcom 60 mld m sześc. gazu, a cały kraj zużywa 90 mld m sześc. gazu rocznie.

Pierwszy stacjonarny terminal LNG ma zostać ukończony w Niemczech do 2026 roku.

Niemiecki rząd pracuje nad jak najszybszym uniezaelżnieniem się od paliw z Rosji. Według planów władz w Berlinie do końca roku będzie możliwa całkowita rezygnacja z rosyjskiej ropy i węgla, a w 2024 roku także z gazu.