Piotr Naimski: dostawy gazu z USA będą elementem polskiego bezpieczeństwa

Szczególnie teraz kontrakty na dostawy skroplonego gazu z USA do Polski są korzystne i będą w najbliższych latach elementem dającym bezpieczeństwo dostaw błękitnego paliwa - podkreślił w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

W ramach współpracy atomowej jak wskazał pełnomocnik strona amerykańska przygotowuje ofertę w tej sprawie. Po drugie polskie firmy są zainteresowane współpracą z tymi amerykańskimi przy budowie małych reaktorów.

Naimski przypomniał, że chodzi o KGHM oraz Orlen. W poniedziałek KGHM i amerykańskim NuScale Power mają podpisać umowę ws. budowy małych reaktorów atomowych.

Naimski, który był gościem Telewizji Republika podkreślił, że Polska jest w kontakcie ze stroną amerykańską w różnych aspektach współpracy energetycznej i dotyczy to gazu oraz atomu.

"Te kontrakty na dostawy skroplonego gazu LNG w tej chwili wydają się ze wszech miar korzystne i one są i będą w najbliższych latach elementem dającym Polsce bezpieczeństwo dostaw tego surowca, podobnie jak Baltic Pipe - gazociąg z Norwegii, który w tym roku będzie gotowy" - przekonywał pełnomocnik.

Odnosząc się do współpracy atomowej, to Naimski przypomniał, że ma ona dwa podłoża. Po pierwsze prowadzone są rozmowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi ws. inwestycji dot. dużych reaktorów. Obecnie jak wskazał pełnomocnik strona amerykańska przygotowuje ofertę w tej sprawie. Po drugie polskie firmy są zainteresowane współpracą z tymi amerykańskimi przy budowie małych reaktorów.

"Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciepła to jest podstawa dla gospodarki (...) To jest element, który jest niezbywalny, jeśli mówimy o bezpieczeństwie państwa" - podkreślił.

Piotr Naimski dodał, że bezpieczeństwo energetyczne to jeden z kamieni węgielnych bezpieczeństwa jako takiego, stąd polskie wysiłki do zabezpieczenia dostaw gazu z różnych źródeł i z różnych kierunków. Stąd też zainteresowanie energetyką nuklearną, która jest czysta - a więc odpowiada transformacji energetycznej zgodnie z polityką klimatyczną UE - ale jest to również energia, która jest możliwa do dostarczenia niezależnie od perturbacji np. w łańcuchach dostaw - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że paliwo uranowe do reaktorów jest dostępne w wielu miejscach na świecie, możliwe jest również stworzenie odpowiedniego zapasu.

Pełnomocnik zwrócił ponadto uwagę, że kryzys energetyczny, jaki jest w Europie i został wywołany przez Rosję, spowodował, że obłożenie w zachodnich gazoportach jest większe niż kilka miesięcy temu, ponieważ odbiorcy poszukują dostaw np. z USA i Kataru. "Wydaje się, że w Europie można zastąpić dostawy z Rosji właśnie dostawami z innych kierunków" - ocenił Naimski.