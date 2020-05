Piotr Naimski: pozwolenia i umowy na budowę Baltic Pipe są już zawarte

Są zakontraktowani wykonawcy oraz zebrane pozwolenia na budowę Baltic Pipe. Projekt wszedł w fazę bezpośrednio wykonawczą - powiedział w poniedziałek (4 maja) w Polskim Radiu PR24 pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski.

"Baltic Pipe, kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i ważna dla Unii Europejskiej inwestycja, jest realizowana dokładnie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gaz z Szelfu Norweskiego popłynie nową trasą do Polski 1 października 2022 r." - zaznaczył Naimski.

"W czerwcu 2016 r. podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Danii odbyła się rozmowa z duńskim partnerami. Od tamtej wizyty w Kopenhadze ten projekt nabrał realnych kształtów" - dodał.

"Podpisana przez Gaz-System umowa z Saipem, wykonawcą podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe oznacza, że cała inwestycja nie tylko uzyskała wszystkie wymagane pozwolenia na budowę zarówno w Danii, jak i w Polsce, ale weszła już w fazę realizacji" - stwierdził Naimski.

"Ten kontrakt z wykonawcą wieńczy 4-letnie przygotowania do budowy tego gazociągu" - dodał.



Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

W poniedziałek ogłoszono, że włoski koncern Saipem został wybrany przez operatora przesyłowego gazu Gaz-System na wykonawcę podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, między Polską a Danią. Kontrakt opiewa na 280 mln euro. Pierwsze prace przy budowie mają ruszyć od połowy tego roku.