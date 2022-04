Piotr Zawistowski, TGE: budowa regionalnego rynku gazu coraz ważniejsza

Gaz jest jednym z tematów numer jeden w światowym dyskursie. Wzrost cen, konflikt za naszą wschodnią granicą - w tym kontekście idea budowy transgranicznego rynku gazu nabiera nowego znaczenia - mówi Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

W 2022 r. Towarowa Giełda Energii będzie obchodziła jubileusz 10-lecia Giełdowego Rynku Gazu. To jeden z najważniejszych rynków prowadzonych przez TGE.

TGE angażuje się w działania na rzecz europejskiej wspólnoty energetycznej i rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie południowo-wschodniej i wschodniej.

O dostawach gazu do EU i wspólnej europejskiej polityce, dywersyfikacji dostaw vs. możliwości współpracy, o infrastrukturze przesyłowej będzie mowa podczas dyskusji o rynku gazu, jaka odbędzie się 25 kwietnia w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- W obliczu zmieniającej się rzeczywistości, tak krajowej, jak i międzynarodowej, nie dziwi, że gaz jest jednym z tematów numer jeden w światowym dyskursie. Wzrost cen, konflikt za naszą wschodnią granicą - w tym kontekście idea budowy transgranicznego rynku gazu nabiera nowego znaczenia - mówi Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Regionalny rynek gazu

Podkreśla, że Towarowa Giełda Energii (TGE) nieustannie angażuje się w działania na rzecz europejskiej wspólnoty energetycznej, uczestnicząc w międzynarodowych projektach oraz sygnując ważne dla regionu porozumienia.

Jednym z nich jest choćby ubiegłoroczne porozumienie w ramach inicjatywy SEEGAS, której głównym celem jest rozwój zintegrowanego rynku gazu w Europie południowo-wschodniej i wschodniej, czyli w praktyce - wprowadzenie skutecznego systemu rozliczeń towarowych dla transakcji gazem.

- Tak budowana wspólnota oznacza jednocześnie gwarancję dywersyfikacji kierunków pozyskiwania błękitnego paliwa - istotną szczególnie w obliczu konieczności uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu - zaznacza Piotr Zawistowski.

Przypomina, że funkcjonowanie Towarowej Giełdy Energii pozwala kształtować cenę referencyjną, uwzględniającą szeroki wachlarz pozyskiwania tego surowca, a co za tym idzie - wpływa na bezpieczeństwo i transparentność transakcji.

10 lecie rynku gazu na TGE

- To, jak TGE podchodzi do handlu gazem ziemnym, najlepiej widać w liczbach - w tym roku świętujemy bowiem 10-lecie Giełdowego Rynku Gazu. To piękna rocznica i powód do dumy, ponieważ przeszliśmy w tym czasie długą energetyczną drogę i tym większa satysfakcja z tego, gdzie aktualnie się znajdujemy - ocenia Piotr Zawistowski.

- O gazie chcemy więc, ale i musimy rozmawiać, a tym samym stale podejmować działania na rzecz rozwoju tego segmentu naszej rodzimej i europejskiej gospodarki. Cieszy więc, że Towarowa Giełda Energii objęła patronat nad sesją „Europejski rynek gazu”, która odbędzie się podczas XIV Europejskiego Kongresu Energetycznego. Już 25 kwietnia br. razem z szanownym gronem prelegentów porozmawiamy o dostawach gazu do EU i wspólnej europejskiej polityce, dywersyfikacji dostaw vs. możliwości współpracy, o infrastrukturze przesyłowej, roli gazu w zmieniającym się ciepłownictwie i o wielu innych istotnych kwestiach. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa zarówno w naszym gazowym panelu, jak i w całym tegorocznym Kongresie - mówi Piotr Zawistowski.

Z kolei 26 kwietnia 2022 r. odbędzie się debata dotycząca rynku energii, w której będzie uczestniczył Piotr Listwoń, wiceprezes Towarowej Giełdy Energii.