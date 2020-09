PKN Orlen i PGNiG chcą współpracować przy budowie bloku w Ostrołęce i rozwoju biogazowni

PKN Orlen i PGNiG rozpoczynają analizę możliwości realizacji wspólnych inwestycji w energetykę gazową i biogaz. Zarządy obu spółek podpisały list intencyjny, dotyczący potencjalnej współpracy przy budowie bloku parowo-gazowego w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni - podał płocki koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, zgodnie z podpisanym listem, w ramach analizy, "strony ustalą najważniejsze zasady potencjalnej współpracy, w tym dotyczące jej warunków prawnych, technicznych i finansowych". Według płockiego koncernu, "strony zakładają, że w przypadku pozytywnego wyniku analiz, wiążące projekty umów dotyczących współpracy zostaną opracowane do 30 października.





Fundamentem polskiej transformacji energetycznej będą #OZE uzupełniane przez gaz ziemny. Wspólnie z @GK_PGNiG rozpoczynamy analizy dot. realizacji projektu nowoczesnej elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW. Będziemy także prowadzić analizy dot. budowy sieci biogazowni — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) September 3, 2020

PKN Orlen informując, iż wraz PGNiG rozpoczyna analizę możliwości realizacji wspólnych inwestycji w energetykę gazową i biogaz, podał jednocześnie, że "zarządy obu spółek podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy przy budowie bloku parowo-gazowego w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni".

"Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjały naszych spółek, aby osiągać wymierne korzyści biznesowe. Współpracując możemy efektywniej realizować inwestycje wpisujące się w proces transformacji energetycznej" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.





Jak ocenił szef płockiego koncernu, "list intencyjny z PGNiG to kolejny krok PKN Orlen przybliżający nas do budowy elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, a także do zintensyfikowania działań na rzecz powstania sieci biogazowni". "To dobry przykład kooperacji polskich spółek ukierunkowany na rozwój ich działalności i wzmacnianie polskiej gospodarki w zgodzie z europejską polityką energetyczną" - podkreślił Obajtek.