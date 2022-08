Po poniedziałkowych zniżkach wahania cen na rynku gazu

Po poniedziałkowych, kilkunastoprocentowych spadkach, we wtorek rano ceny gazu w holenderskim hubie TTF w dostawach we wrześniu rosną o 2 proc., do 278 euro za MWh. Spada natomiast wycena kontraktów październikowych.

Gaz ziemny z dostawą we wrześniu jest wyceniany na 278 euro za MWh, o 2 proc. mniej niż w poniedziałek. Kontrakty październikowe tanieją o 0,8 proc., do 290 euro za MWh.

Gaz z dostawą w styczniu przyszłego roku drożeje o 2 proc., do 300 euro za MWh.

W poniedziałek ceny gazu spadły o kilkanaście procent. Dostawy wrześniowe były wyceniane na 280 euro za MWh, a październikowe 296 euro za MWh. W piątek ceny dochodziły do 340 euro za MWh.