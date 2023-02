Po trzęsieniu ziemi w Turcji stoją rurociągi i ogromny terminal ropy naftowej

Rośnie liczba ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Turcji. Coraz więcej wskazuje także na możliwe następstwa wstrząsów dla światowego rynku paliw.

Już wiadomo, że trzęsienie ziemi, które nawiedziło południową Turcję i północno-zachodnią Syrię, spowodowało eksplozje na dwóch odcinkach dużego gazociągu przesyłowego w prowincji Hatay.

Państwowy operator rurociągu Botas wstrzymał przepływy gazu ziemnego przez gazociągi przesyłowe na kierunkach do prowincji Gaziantep, Hatay i Kahramanmaras. Profilaktycznie także wstrzymano funkcjonowanie kilku innych dużych gazociągów. Nie wiadomo jak długo to potrwa. Wykonywane są profilaktyczne kontrole.

Szczególne obawy budzi stabilność gruntów na niektórych terenach, przez które przebiegają gazociągi. Ewentualne osuwiska mogłyby zniszczyć infrastrukturę.

Na razie nie ma informacji o problemach z przesyłem gazu przez gazociągi transportujące surowiec z Azerbejdżanu i Rosji. Te znajdują się bowiem kilkaset kilometrów na północ od epicentrum trzęsienia ziemi. Jednak służby nadzorujące zapowiadają dodatkowe i wzmożone kontrole rurociągów

Prace był zmuszony natomiast wstrzymać ogromny terminal przeładunkowy ropy naftowej w Ceyhan zlokalizowany około 155 km na zachód od epicentrum trzęsienia.

Jednak obecnie nie ma doniesień o uszkodzeniach rurociągów naftowych Kirkuk-Ceyhan (przepustowość do 1,6 mln baryłek na dobę) i Baku-Tbilisi-Ceyham (transportuje do miliona baryłek ropy na dobę). Przesył ropy zarówno z Iraku, jak i Azerbejdżanu jest kontynuowany. Tymczasowo ropa odstawiana jest do zbiorników. Jednak nie jest to możliwe przez dłuższy czas.

Trwa kontrola wszystkich urządzeń i linii dostarczania surowca na tankowce. Strona turecka poinformowała, że na razie nie stwierdzono zniszczeń.

Analitycy spodziewają się także kolejnej dyskusji wokół powstającej sto kilometrów na zachód od Ceyhanu elektrowni atomowej Akkuyu. Tak silne trzęsienie - 7,8 stopni w skali Richtera (największe od stu lat) – mogłoby być w przypadku bliższej lokalizacji elektrowni istotnym zagrożeniem także dla niej.