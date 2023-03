Po wojnie Ukraina może budować z Polską trwały sojusz energetyczny

- Obecnie Gaz-System w sektorze gazu LNG rozbudowuje istniejący terminal w Świnoujściu oraz prowadzi prace przy postawieniu terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej - stwierdził w rozmowie z WNP.PL Andrzej Kensbok, wiceprezes Gaz-Systemu.

Inwestorzy zagraniczni wykazują zainteresowanie planowanym drugim terminalem LNG w Gdańsku.

Ukraina potrzebuje zdywersyfikowanych źródeł zaopatrzenia w gaz.

W okresie wojny za wschodnią granicą magazynowanie gazu dla Ukrainy obarczone jest ryzykiem.

Jakie jest zainteresowanie wśród biznesu planowanym drugim terminalem LNG w Gdańsku?

- Prowadzimy procedurę badania rynku. Będziemy wiedzieli niebawem, jak duże jest zainteresowanie, z pierwszych reakcji natomiast widzimy już, że to zainteresowanie jest. Mam tu na myśli klientów słowackich czy węgierskich, ale wolałbym zaczekać, aż będzie zakończone niewiążące badanie rynku i wtedy będziemy wiedzieli znacznie więcej.

Czy jest jakiś plan udziału Gaz-Systemu wobec terminala FSRU (z ang. Floating Storage Regasification Unit - chodzi o pływający gazoport) koło Odessy w Ukrainie?

- Obecnie Gaz-System w sektorze gazu LNG rozbudowuje istniejący terminal w Świnoujściu oraz prowadzi prace przy postawieniu terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej.

Budowa terminala FSRU koło Odessy jest zasadnym projektem, biorąc pod uwagę potrzeby dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia

Ukraina także bardzo poważnie podchodzi do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Oczywiście na pierwszym miejscu stawia rozwój wydobycia własnego, ale to może chwilę potrwać i w tym przejściowym okresie musi mieć zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia. Całkowicie to rozumiem i uważam, że taki projekt prowadzony przez stronę ukraińską jest całkowicie zasadny i nie wyklucza również importu przez polskie gazoporty.

Jakie są plany Gaz-Systemu związane z rozbudową infrastruktury przesyłowej na Ukrainę?

- Do podjęcia decyzji biznesowych w sprawie uruchomienia nakładów na rozbudowę systemu konieczne jest uzasadnienie rynkowe.

W związku z tym przeprowadzimy procedurę „incremental” ze stroną ukraińską i - jeżeli uzyskamy potwierdzenie - będzie można sfinansować po stronie ukraińskiej rozbudowę gazociągu, a po stronie polskiej - prawdopodobnie budowę tłoczni, stacji pomiarowych i jeszcze innej infrastruktury potrzebnej do przesyłu. To nam wyznaczy ścieżkę inwestycyjną.

Po wojnie Ukraina będzie mogła magazynować swój gaz w Polsce

Innym interesującą i ciekawą dziedziną wzajemnej współpracy pozostaje kwestia wymieniona przez prezesa GTSOU (operator ukraińskich gazociągów - przyp. red.) Pawła Stańczaka podczas konferencji „Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości” - czyli magazynowanie gazu na terenie Ukrainy.

To będzie raczej dotyczyło spółek, które zajmują się magazynowaniem gazu w Polsce. Operator ukraiński dysponuje ogromną pojemnością magazynową i w tej mierze na pewno jest potencjał do przyszłej współpracy, ale Gaz-System nie zajmuje się prowadzeniem tego typu działalności.

Dziś, w czasie trwającej w Ukrainie wojny, magazynowanie gazu jest obarczone dużym ryzykiem. Myślę, że w warunkach przyszłego pokoju takie zainteresowanie może powrócić - i my się również z tym liczymy. Jeśli pojawi się zapotrzebowanie na transgraniczny tranzyt gazu pomiędzy Polską a Ukrainą, jako operator systemu przesyłowego chcemy być na to przygotowani.