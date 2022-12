Pogoda wywróciła europejski biznes gazowy

Jest tak ciepło, że pomimo środka sezonu grzewczego kraje Unii Europejskiej więcej gazu do magazynów surowca wtłaczają niż pobierają. To nienotowana w historii sytuacja.

Jak na środek zimy europejskie magazyny gazu są w doskonałej kondycji.

Europie sprzyja aura, zapotrzebowanie na gaz jest mniejsze niż zwykle.

Unia bardzo dobrze radzi sobie bez surowca od Gazpromu.

Pobór gazu z magazynów w krajach UE, według danych Gas Infrastructure Europe, wyniósł 28 grudnia 161 mln m3 (najniższy wynik na ten dzień od 2013 r.). Jednak informacja ta blednie wobec faktu, że tego samego dnia do magazynów wtłoczono 162,9 mln m3 surowca. W praktyce „w środku zimy” zapasy gazu wzrosły.

Europejskim gazownikom sprzyja ciepła i wietrzna aura

Sezon grzewczy w Europie rozpoczął się 14 listopada i od tego momentu kraje UE pobrały z magazynów 15,8 mld m3 gazu. To jednak mniej niż zwykle.

Obecnie stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu w krajach Unii Europejskiej wynosi aż 83,19 proc. (to o 12,55 punktu procentowego więcej niż średnia dla tego okresu w ciągu ostatnich pięciu lat). W magazynach wciąż znajduje się 90,03 miliarda m3.

Stabilizacji zapasów i niskiemu poborowi gazu sprzyja aura.

Obecny - sylwestrowy tydzień pozostaje równie ciepły jak poprzedni. Temperatury są powyżej normy klimatycznej pod koniec grudnia w wielu krajach europejskich. Tym samym niemiecka Federalna Agencja Sieciowa w swoich prognozach skupia się na tym, że temperatura w tym tygodniu będzie o 6,82 stopnia wyższa od średniej z ostatnich czterech lat.

Co więcej, udział energii wiatrowej w produkcji energii elektrycznej w UE od tygodnia utrzymuje się na stałym poziomie około 20 proc. lub więcej. W niedzielę, 25 grudnia, przekroczył 31 proc., co jest drugim najwyższym wynikiem w sezonie.

Rosyjski gaz ma coraz bardziej marginalne znaczenie

Nic więc dziwnego, że mniejsze zużycie gazu skutkuje ograniczeniami w jego imporcie.

Europa ograniczyła przepływ skroplonego gazu ziemnego z terminali do systemu przesyłowego gazu. Zdolność regazyfikacji gazu skroplonego i jego dalszego zatłaczania do rurociągów w Europie jest obecnie wykorzystywana na poziomie 63 proc. wartości maksymalnej. To o kilka proc. mniej niż w poprzednich miesiącach.

Średnia cena zakupu gazu w grudniu również gwałtownie spadła do 1336 dol za tys. m3. 27 grudnia koszt styczniowych kontraktów terminowych na gaz na hubie TTF w Holandii spadł poniżej 850 dol. po raz pierwszy od 22 lutego.

Rosyjska polityka gazowa i szantaż Gazpromu wobec europejskich odbiorców spowodowały, że obecnie Rosja niemal utraciła znaczenie jako wiodącego dostawcy gazu dla Europy.

Dostawy rosyjskiego gazu odbywają się tylko poprzez jedną nitkę ukraińskiego systemu przesyłowego. Na dobę oznacza to tranzyt 42,4 mln m3 surowca. W praktyce Rosja odpowiada teraz za mniej niż 5 proc. europejskiego zapotrzebowania na gaz.