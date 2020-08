Polacy zużywają coraz więcej gazu

W 2019 roku zużycie gazu w Polsce wyniosło 210 TWh, co oznacza wzrost o 5,6 proc. w porównaniu do 2018 roku - wynika z przygotowanego przez resort klimatu sprawozdania dot. bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 2019 rok. Dodano, że w 2041 roku zapotrzebowanie wzrośnie do 304 TWh.

W 2019 roku został utrzymany trend wzrostowy zapotrzebowania na błękitne paliwo. W ub.r. zużycie gazu wyniosło 210 TWh, co oznacza, że w porównaniu do 2018 r. zwiększyło się o 5,6 proc.

Zgodnie z szacunkami zapotrzebowanie na gaz z obecnych 210 TWh wzrośnie do 304 TWh w 2041 r.

Szczytowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz pojawiło się w styczniu ub.r. i wyniosło 824 GWh/dobę. Zbliżyło się ono do rekordowego zapotrzebowania notowanego w 2018 r. (888,7 GWh/dobę).

Ministerstwo Klimatu opublikowało w poniedziałek sprawozdanie dot. bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za ub.r.

W dokumencie czytamy, że w 2019 roku został utrzymany trend wzrostowy zapotrzebowania na błękitne paliwo. W ub.r. zużycie gazu wyniosło 210 TWh, co oznacza, że w porównaniu do 2018 r. zwiększyło się o 5,6 proc. Dodano, że zgodnie z szacunkami zapotrzebowanie na gaz z obecnych 210 TWh wzrośnie do 304 TWh w 2041 r.

Szczytowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz pojawiło się w styczniu ub.r. i wyniosło 824 GWh/dobę. Zbliżyło się ono do rekordowego zapotrzebowania notowanego w 2018 r. (888,7 GWh/dobę).

W 2019 roku mimo iż krajowe wydobycie gazu pozostało na takim samym poziomie, to ze względu na rosnący rynek, jego udział w bilansie dostaw zmalał. Z krajowego zasobu udało się w ub.r. pokryć 1/5 zużycia gazu.

Raport podkreśla, że dostawy gazu do krajowych odbiorców pochodziły z coraz bardziej zdywersyfikowanych źródeł. Jego głównym fundamentem był LNG, którego udział w bilansie dostaw cały czas rośnie.

"W 2019 r. import paliw gazowych przez terminal LNG w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 26 proc., a dostawy były realizowane z Kataru, Norwegii i USA" - poinformowano.

Dodano, że ok. 27 proc. dostaw LNG pochodzi z USA, a to stanowi z kolei ok. 4,5 proc. w bilansie dostaw. W kolejnych latach ten udział będzie rósł - zauważono.

Raport wskazuje, że wraz ze wzrostem dostaw do Polski LNG, zmniejszył się import gazu z kierunku wschodniego.

"W 2019 r. udział ten spadł do 44 proc., a dzięki wyegzekwowaniu przez spółkę PGNiG zakończenia z dniem 31 grudnia 2022 r. tzw. kontraktu jamalskiego, możliwe będzie budowanie w kolejnych latach zdywersyfikowanego portfolio zrównoważonych dostaw ze zróżnicowanych źródeł" - wyjaśniono.

Ministerstwo dodało, że z powodu wzrostu zapotrzebowania na gaz należy konsekwentnie rozbudowywać połączenia międzysytemowe, a kluczowymi inwestycjami są: budowa gazociągu Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej, a także budowa połączeń ze Słowacją i Litwą.

Zwrócono uwagę, że konieczna jest też m.in. dalsza rozbudowa pojemności magazynowych z obecnych 34,2 TWh do 43,8 TWh w perspektywie 2030 r.

W raporcie podkreślono, że istniejąca krajowa infrastruktura pozwala na "zapewnienie nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców nawet w przypadku zakłóceń jej pojedynczego największego elementu".

W sprawozdaniu dodano ponadto, że wszystkie systemy gazowe działały w 2019 r. bez zakłóceń, a zapotrzebowanie odbiorców pokrywane było w pełni z dostępnych źródeł, wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. "Nie istniała więc potrzeba podejmowania żadnych dodatkowych działań nadzwyczajnych - wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego czy uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego" - podkreślono.