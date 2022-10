Polsce otwiera się wodorowe okienko. "Mały atom" niewykluczony

Chcielibyśmy stać się dystrybucyjnym operatorem wodorowym. Mamy potencjał i kompetencje - przekonuje Ireneusz Krupa, członek zarządu PSG ds. rozwoju i inwestycji.

Aktualna sytuacja – wojna na Ukrainie i mniejsza dostępność gazu ziemnego w Europie – sprawia, że otwiera się szerzej furtka dostępności innych rozwiązań, w tym dla wodoru.

Częściej dyskutuje się o dodawaniu wodoru do gazu ziemnego i przesyłania go w ten sposób gazociągami. W ocenie Ireneusza Krupy obecnie te perspektywy są ograniczone.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiego Banku Wodoru; to 3 mld euro na rozwój tego rynku.

Wojna na Ukrainie i będąca jej skutkim mniejsza dostępność gazu ziemnego w Europie otwiera szerzej furtkę dostępności dla innych niż tradycyjne rozwiązań i technologii w energetyce i zaopatrzeniu w paliwa.

- Wodór jest tutaj bardzo obiecującą technologią, może on być wykorzystywany zwłaszcza w lokalnych instalacjach. Już niedługo będziemy rozmawiać o utworzeniu lokalnych sieci rurociągów służących do przesyłania wodoru. Chcielibyśmy stać się dystrybucyjnym operatorem wodorowym, mamy do tego potencjał i kompetencje - mówi Ireneusz Krupa, członek zarządu PSG ds. rozwoju i inwestycji.

Przekonać klientów do nowych technologii. Ważna rola edukacji

Krupa przyznaje, że wyzwaniem będzie przekonanie klientów do technologii wodorowych. Prawdopodobnie ich część będzie początkowo obawiać się wodoru jako nowego paliwa.

- Jednym z naszych zadań będzie przekonywanie klientów do tego, że technologie wodorowe są bezpieczne - zapowiada Ireneusz Krupa.

Zwraca uwagę, że coraz częściej dyskutuje się o dodawaniu wodoru do gazu ziemnego i przesyłania go w ten sposób gazociągami. W jego ocenie obecnie te perspektywy są jednak ograniczone.

- Jeżeli wprowadzimy sporą domieszkę wodoru do sieci gazowych, to pojawi się pytanie, jak to wykorzystać. Trzeba mieć świadomość, że wówczas spadnie kaloryczność i pojawią się inne elementy niekorzystne dla klienta. Dlatego spodziewam się, że dodawania wodoru do gazu ziemnego w dużych ilościach nie będzie - zaznacza Ireneusz Krupa.

Ważne, że trwają prace nad dokumentami na poziomie UE, które zakładają rozwój technologii wodorowych. - Otwiera się okienko dla wodoru i trzeba to wykorzystać - ocenia Krupa.

Wodór można i warto wykorzystywać lokalnie: w domu czy w szpitalu. "Mały atom" niewykluczony

Także eksperci prognozują rozwój technologii wodorowych.

- Lokalnie w Polsce pojawiają się problemy z podłączeniem odbiorców do sieci gazowej, dlatego coraz więcej ludzi będzie stosowało - i słusznie - w skali lokalnej, nawet w przypadku pojedynczego domu czy szpitala, technologie wodorowe. To jest możliwe do zrobienia. Żeby tak się stało, musimy mieć źródło energii elektrycznej, elektrolizer oraz możliwość magazynowania wodoru. Wówczas wykorzystanie wodoru będzie już banalną rzeczą - zapewnia prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek - dyrektor Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej.

Przekonuje, że wodór, jaki będziemy wykorzystywać, nie musi być zielony, może być produkowany przy pomocy innych źródeł energii. Jej zdaniem mogą to być np. małe reaktory jądrowe (SMR) o mocy do ok. 300 MW - to wielkość zbliżona do konwencjonalnych bloków w polskich elektrowniach.

Doliny wodorowe, czyli szansa bez wsparcia. Sam rynek weryfikuje pomysły

W Polsce powstało już kilka tzw. dolin wodorowych, jedną z najbardziej aktywnych jest Dolnośląska Dolina Wodorowa.

- W skład Dolnośląskiej Doliny Wodorowej wchodzą firmy, które już korzystają z wodoru, jak np. Promet Plast z Gaju Oławskiego. Problem jest taki, że modele funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce są bardzo zależne od tego, jak dużo inicjatywy wykażą członkowie i jak dużo własnych pieniędzy na to przeznaczą - wskazuje Radosław Żydok, wiceprezes Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa.

Jak mówi, Dolnośląska Dolina Wodorowa do tej pory nie otrzymała ani złotówki z funduszy publicznych i nie zanosi się na to, żeby szybko takie wsparcie miała otrzymać.

- Nie ma wypracowanego modelu wskazującego, w jaki sposób doliny wodorowe w Polsce miałyby być finansowane przez państwo. Z drugiej strony może to nie jest złe, że te pomysły weryfikuje rynek - dodaje Radosław Żydok.

Zaznacza, że jeśli doliny wodorowe będą chciały wejść na wyższy poziom działalności, to będą jednak potrzebowały zewnętrznego finansowania.

W rozwój technologii wodorowych zaangażował się także PKN Orlen.

- Zgodnie z przyjętą w lutym 2022 r. strategią wodorową do 2030 r. w ciągu najbliższych lat chcemy przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje w rozwój nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych - zapowiedziała Dominika Niewierska, kierownik Działu Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych w PKN Orlen.

Orlen do 2030 planuje zainstalować około 540 MW nowych mocy wytwórczych wodoru, uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii oraz przetwarzania odpadów komunalnych.

Europejskie wsparcie dla wodoru: na początek 3 mld euro do wydania

Rozwój i upowszechnienie wodoru ma być także elementem polityki energetycznej UE.

- We wrześniu 2022 r. przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiego Banku Wodoru, który będzie miał 3 mld euro na rozwój rynku wodoru w UE. Początkowo Bank ten będzie się specjalizował w udzielaniu gwarancji na realizację inwestycji wodorowych - przypomniał dr inż. Wojciech Myślecki, prof. honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska.

Zwraca uwagę, że przygotowanie dobrych praktyk, nawet dla niezbyt wyrafinowanej technologii, to trudna praca, trzeba dobrze poznać wszystkie ryzyka i niuanse technologii, a także uwarunkowania kosztowe - to wiedza niezbędna szczególnie w sektorze bankowym.

- Europejski Bank Wodoru będzie w stanie to zrobić i on potem będzie rozsadnikiem wiedzy w środowiskach bankowych - przewiduje Myślecki.

O perspektywach rozwoju wodoru rozmawiano podczas panelu "Potencjał dla wodoru w gospodarce – wykorzystanie zielonego wodoru w transporcie, przemyśle oraz na rzecz dekarbonizacji gazownictwa". Dyskusja odbyła się podczas Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

