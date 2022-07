Polska dostaje mniej gazu rewersem z Niemiec

Na stronie internetowej Nord Stream AG podano, że dziś w godzinach porannych przepływy gazu do Niemiec wynosiły 29,19 miliona kWh/h i były minimalne większe niż w czwartek. Oznacza to, że dostawy są na poziomie 40 procent możliwości gazociągu. Równocześnie niemiecki operator infrastruktury poinformował o spadku przesyłu gazu do Polski w ramach rewersu gazociągiem jamalskim.

Pomimo obaw o opóźnienie, ze względów politycznych, ponownego przesyłania gazu gazociągiem Nord Stream, w czwartek 21 lipca po 10 dniach przerwy rozpoczęły się dostawy dla klientów w Europie Zachodniej. Zdolności techniczne pozwalają na tłoczenie około 167 milionów metrów sześciennych gazu dziennie. Jeszcze w czerwcu ograniczono eksport do 40 procent tłumacząc to problemami z tłocznią.

Po zakończeniu przeglądu okresowego gazociągu i wszystkich urządzeń dostawy nadal są na obniżonym poziomie. Wykorzystanych jest zaledwie 40 procent zdolności przesyłowych. Na stronie internetowej Nord Stream AG podano, że dziś w godzinach 7-8 rano przepływy gazu wynosiły 29,19 milionów kWh na godzinę, podczas gdy wczoraj w tym samym przedziale czasowym było to 29 milionów kWh na godzinę. Nikt nie zna odpowiedzi, jaka jest przyczyna utrzymywania nadal obniżonych poziomów dostaw.

Na ten moment nastąpiło pewne uspokojenie emocji związane z tym, że chociaż w mniejszym wolumenie niż rok temu, ale jednak gaz rosyjski płynie do Europy.

Niemiecki operator infrastruktury gazowej Gascade podał informację, że dziś w ramach rewersu na gazociągu Jamał-Europa płynie z Niemiec do Polski mniejsza niż zwykle ilość zakontraktowanego gazu. Na punkcie pomiarowym Mallnow wynoszą one 2,65 miliona kWh na godzinę wobec 3,91 miliona kWh wczoraj.

Gaz-System od 21 grudnia 2021 odbiera w ramach rewersu gaz z niemieckich magazynów. Początkowo przepływy były na poziomie 24,5 miliona kWh/h, aby w styczniu tego roku spaść o ponad połowę do 11,7 milionów kWh/h. Od tego czasu systematycznie maleją, ponieważ na rynku niemieckim są tak duże braki gazu ziemnego, że nie bardzo można podpisywać kontrakty na zakup dużych wolumenów.

Po wstrzymaniu przez Gazprom sprzedaży gazu do Polski gazociąg Jamał-Europa wykorzystywany jest wyłącznie na potrzeby importu surowca z Niemiec.