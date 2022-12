Polska ma dwa pierwsze tankowce LNG. Jeden dostał imię Kaczyńskiego

W koreańskim Ulsanie nadano imiona dwóm metanowcom. Statki o nazwach Lech Kaczyński i Grażyna Gęsicka będą transportowały LNG do naszego terminala Świnoujściu. To trzeci kluczowy krok w zwiększaniu gazowego bezpieczeństwa Polski.

Budowa floty Orlenu to zwiększenie bezpieczeństwa gazowego kraju.

Docelowo gaz do Polski ma transportować osiem naszych metanowców.

Korea to główny producent tankowców LNG na świecie.

Nowe statki grupy Orlen (zamówił je jeszcze PGNiG) rozpoczną prace na rzecz polskiego koncernu już w 2023 roku. Do końca 2025 roku liczba takich gazowców wzrośnie do ośmiu jednostek.

Gazowa układanka coraz kompletniejsza, mamy gazowce

Ze względu na to, że krajowe wydobycie pokrywa tylko około 20 proc. zapotrzebowania na gaz, Polska zmuszona jest surowiec importować. Przez lata był to gaz rosyjski. Jednak Moskwa i Gazprom nie okazały się być wiarygodne. Jak mało to poważni dostawcy pokazał obecny rok, gdy Gazprom zerwał liczne kontrakty na dostawy gazu do europejskich odbiorców.

Na szczęście Polska od kilkunastu lat buduje swoją gazowa niezależność. Pierwszym jej elementem była budowa terminala LNG w Świnoujściu, drugim uruchomienie pod koniec września 2022 roku gazociągu Baltic Pipe. Trzecim będzie flota własnych gazowców.

Dlaczego to tak kluczowe? Na świecie panuje strukturalny niedobór tego typu statków. Budowa ich nie tylko jest kosztowna, ale i dość pracochłonna. Dodatkowo zwyczajnie zamawiających statki i chcących je użytkować jest więcej niż mocy produkcyjnych. Skoro LNG dla naszego bilansu gazowego jest kluczowe, musimy posiadać możliwości jego transportu. Stąd budowa własnej floty.

Pierwszy statek otrzymał nazwę „Lech Kaczyński”, drugiemu nadano nazwę „Grażyna Gęsicka”. To symboliczny gest pamięci dla śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz śp. Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego.

- Dla bezpieczeństwa energetycznego Polski kluczowa jest dywersyfikacja dostaw ropy i gazu ziemnego, który już w stu procentach sprowadzamy spoza Rosji. To wynik konsekwentnie prowadzonej polityki importu LNG. Już teraz ładunki skroplonego gazu dostarczanego drogą morską pokrywają prawie trzydzieści procent zapotrzebowania naszego kraju. Zabezpieczenie dostaw LNG to nie tylko kontrakty, ale również własna flota. Mając ją do wyłącznej dyspozycji, gwarantujemy stabilność transportu, ale również wzmacniamy pozycję koncernu na globalnym rynku skroplonego gazu ziemnego - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Statki na naszą wyłączność, ale pod norweskim operatorem

Oba statki zostały wybudowane przez Hyundai Heavy Industries, spółkę będącą jednym z liderów światowego przemysłu stoczniowego. Budowa każdego z nich trwała ok. 18 miesięcy. Ciekawy jest sposób ich wykorzystania.

Grupa Orlen będzie użytkować gazowce na podstawie długoterminowej umowy czarteru podpisanej z norweską spółką Knutsen OAS Shipping, która specjalizuje się m.in. obsłudze technicznej i handlowej statków do przewozu LNG.

Zgodnie z umową armator będzie odpowiedzialny za obsadę załogi i stan techniczny jednostek (co ciekawe, w Polsce trudno byłoby znaleźć obsadę dla obu jednostek). PGNiG Supply & Trading – handlowe ramię Orlenu, będzie miało pełną kontrolę handlową nad czarterowanymi gazowcami. Okres czarteru obejmuje 10 lat z możliwością przedłużenia.

Każda z jednostek może przetransportować około 70 tys. ton LNG, co odpowiada ok. 100 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. To tyle, ile średnio w ciągu roku zużywają przez tydzień wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce.

Taka wielkość zamówionych statków zapewnia ich uniwersalność i możliwość odbioru oraz dostaw gazu również w tych terminalach, do których nie wpłyną największe gazowce. Przy budowie dwóch pierwszych statków dla Orlenu wykorzystano najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne poprawiające ekonomię ich użytkowania.

Jednostki charakteryzują się m.in. bardzo niskim współczynnikiem utraty ładunku z powodu parowania. Co więcej, odparowany gaz może być ponownie sprowadzony do stanu płynnego dzięki pokładowej instalacji skraplającej. Silniki gazowców mogą wykorzystywać zarówno olej napędowy, jak i gaz ziemny, co ma zapewnić im zgodność z normami środowiskowymi dla transportu morskiego również w przyszłości.

Lech Kaczyński przeszedł już próby morskie i wejdzie do służby na początku 2023 roku. Natomiast jednostka o imieniu Grażyna Gęsicka zacznie transportować LNG w drugiej połowie przyszłego roku. Statki będą wykorzystywane zarówno do realizacji umów długoterminowych, jak i kontraktów spotowych w formule free-on-board (FOB), zgodnie z którą za odbiór i transport ładunku odpowiada kupujący.

Flota Orlenu będzie liczyła w sumie osiem jednostek

PGNiG Supply and Trading podpisało umowy czarteru ośmiu wyspecjalizowanych jednostek do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wszystkie statki zostaną wybudowane specjalnie na potrzeby realizacji umów czarterowych PST.

Długość dwóch pierwszych jednostek to około 294 metry. To czyni nowe metanowce najdłuższymi jednostkami mającymi tak bliski związek z Polską. W ogóle większe w historii były tylko tankowce zamówione w latach 70 ubiegłego wieku, które miały prawie 300 metrów długości.

Dwie jednostki zostały już zbudowane w stoczni w Hyundai Heavy Industries i wejdą do służby w 2023 roku. Kolejne gazowce zostaną dostarczane w 2024 r. – 2 jednostki oraz w 2025 r. – 4 jednostki.

Wszystkie statki będą zbudowane w stoczniach w Korei, która jest liderem, jeśli chodzi o konstruowanie wyspecjalizowanych jednostek tego typu.

Rozwój floty ma związek z planami budowy pozycji koncernu na światowym rynku LNG. Grupa ma podpisane umowy na odbiór amerykańskiego gazu skroplonego w formule free-on-board (FOB). Oznacza to, że za odbiór ładunku z terminalu skraplającego odpowiada kupujący, który musi zapewnić transport gazu. Jednocześnie to kupujący decyduje dokąd skierować ładunki. Formuła FOB daje Orlenowi elastyczność wyboru między dostawami do Polski lub do innych państw (przy czym dostawy do Polski będą mieć priorytet ze względu na rolę koncernu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju).

Umowy w formule FOB zostały podpisane z Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines LNG w 2018 r. i aneksowane w 2021 r., kiedy uzgodniono zwiększenie wolumenu. Pierwsza umowa przewiduje odbiór 1,5 mln ton LNG rocznie, druga – 4 mln ton LNG rocznie (łącznie ok. 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym). Realizacja umowy z Venture Global Calcasieu Pass rozpocznie się w 2023 roku, z Venture Global Plaquemines LNG – najwcześniej w 2026 roku.

Gazowce będą również wykorzystywane przy kontraktach spotowych (dostawa natychmiastowa) z odbiorem ładunku w terminalu skraplającym. Grupa Orlen już teraz realizuje takie kontrakty (pierwsza dostawa do Świnoujścia miała miejsce 14 maja 2022 r.). W tym celu PST wyczarterowało trzy jednostki. Są to jednak statki wcześniej używane przez innych odbiorców i zarezerwowane na krótszy okres. Spółka zdecydowała się na czarter tych jednostek, aby zwiększyć możliwość pozyskiwania LNG w związku z trwającym kryzysem energetycznym w Europie.