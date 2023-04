Polska ma ogromny potencjał w produkcji zamiennika gazu ziemnego

Polska Organizacja Biometanu (POB) wsparła ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która 4 kwietnia pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Odpady związane z produkcją rolniczą nadają się do produkcji biometanu, stanowiącego odpowiednik gazu ziemnego uważany za bardziej ekologiczny.

Wszystkie biogazownie wytwarzające do 10 mln metrów sześciennych biometanu rocznie, co odpowiada instalacji OZE o mocy do 5 MW, powinny być zwolnione z decyzji środowiskowej.

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych.

Polska Organizacja Biometanu (POB) argumentuje, że Polska jako kraj posiadający silnie rozwinięty sektor rolniczy ma duże i nadal niewykorzystane możliwości do produkcji metanu. "Odpady związane z produkcją rolniczą nadają się idealnie do produkcji biometanu, stanowiącego naturalny odpowiednik gazu ziemnego" - stwierdza POB w swoim oświadczeniu.

Żadna ze 146 biogazowni rolniczych w Polsce nie wytwarza metanu

W Polsce obecnie funkcjonuje 146 biogazowni rolniczych, ale żadna z nich nie produkuje biometanu. Podstawową kwestią, która musi zostać wprowadzona w polskim prawodawstwie jest wprowadzenie odpowiednich ulg dla inwestorów, którzy będą chcieli wybudować instalacje do wytwarzania biometanu. Tymi ulgami powinny być objęte wszystkie podmioty równie te niezwiązane z branżą rolniczą, które chcą zainwestować w instalacje do produkcji biometanu - argumentuje POB w informacji prasowej.

- Istotne jest, aby ograniczyć zidentyfikowane przez POB bariery w dwóch kluczowych zakresach rozwoju branży, czyli integracji instalacji wytwarzających biometan z siecią gazową oraz ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym nowych instalacji biogazowych. POB apeluje również o tworzenie takich ułatwień technicznych, które umożliwią wprowadzanie biometanu do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce - pisze organizacja.

Producenci biometanu do 10 mln metrów sześciennych rocznie powinni być zwolnieni z decyzji środowiskowych

Kolejnym ułatwieniem dla rozwoju instalacji biogazowni wytwarzających metan jest według Polskiej Organizacji Biometanu potrzeba zwolnienia z decyzji środowiskowej wszystkich projektów do 10 mln metrów sześć. biometanu rocznie, co odpowiada instalacji OZE o mocy do 5 MW.

Polska Organizacja Biometanu proponuje również wyeliminowanie ograniczeń związanych z wykorzystaniem gruntów rolnych w ramach inwestycji w instalacje biometanowe.

- Zasadnicza część instalacji może być lokowana na gruntach rolnych, a dodatkowo instalacje biometanowe są niewątpliwie związane z działalnością rolno-spożywczą. Tym samym mogą wspierać rozwój obszarów wiejskich i stanowić „ostatnie ogniwo” w ramach gospodarki obiegu zamkniętego - uzasadnia dyrektor POB Michał Tarka.