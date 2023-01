Polska może stać się regionalnym hubem dla amerykańskiego gazu

Amerykańska Sempra Infrastructure, która podpisała właśnie kontrakt na dostawy gazu z Orlenem, chce poszerzać swoją obecność w regionie. Jak mówi WNP.PL szef tej firmy Dan Brouillette, Polska mogłaby stać się regionalnym hubem dla amerykańskiego LNG.

Europa wykonała fenomenalną pracę, odcinając się od rosyjskiego gazu i budując infrastrukturę niezbędną do odbioru gazu z innych części świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych.

Udział rosyjskiego gazu w Niemczech może w przyszłości stanowić od 5 do 10 proc. ogółu błękitnego paliwa zużywanego w tym kraju.

Dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych pozwolą ustabilizować rynek energetyczny w Europie.

Amerykańska firma Sempra Infrasructure podpisała z Orlenem umowę dotyczącą długoterminowych dostaw LNG dla Polski. Amerykańska firma w perspektywie 20 lat od roku 2027 ma dostarczyć Polsce milion ton LNG.

Ta zmiana kierunku dostaw wymaga nowego otwarcia i zbudowania odpowiednich narzędzi do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Z uwagi na względną geograficzną bliskość większość LNG sprowadzanego do Europy będzie trafiało prawdopodobnie z Port Arthur nad Zatoką Meksykańską w Teksasie. Jednakże Dan Brouillette, szef amerykańskiej Sempra Infrastructure, podkreśla, że nie ma jeszcze ustaleń co do szczegółów dotyczących dokładnych lokalizacji, skąd będzie pochodził skroplony gaz dla Europy.

Według Dana Brouillettego Europa wykonała fenomenalną pracę, odcinając się od rosyjskiego gazu i budując infrastrukturę niezbędną do odbioru gazu z innych części świata w tym ze Stanów Zjednoczonych, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.

- Niemcy wykonały świetną robotę w północnej części kraju, gdzie postawili na rozwój obiektów gazowych odpowiednich do odbioru LNG. Wymaga to jednak dalszych zmian w kwestiach politycznych - stwierdził nasz rozmówca.

Gaz rosyjski nie będzie całkowicie wycofany z Europy, ale jego udział będzie spadał

Według szefa Sempra Infrastructure rosyjski gaz wciąż będzie obecny w Europie.

- Część państw, takich jak Węgry czy Turcja, nadal sprowadza gaz z Rosji. Z kolei w państwach takich jak Niemcy, które do tej pory zużywały aż 45 proc. rosyjskiego gazu, ograniczana jest jego konsumpcja do 5 - 10 proc. Jeśli wojna szybko się skończy, na rynku może pojawić się więcej rosyjskiego gazu - uważa Brouillette.

Ceny LNG będą stabilizować rynek gazowy w Europie

Sempra Infrastructure w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie jest na razie obecna poza Polską, jednakże - jak stwierdził Brouillette - firma jest otwarta na poszerzanie swojej aktywności w regionie, co sprawiłoby, że Polska stałaby się regionalnym hubem dla amerykańskiego LNG.

Koniec wojny według Brouillette’a nie spowoduje odwrotu od LNG, którego ceny są stabilne. Jednocześnie bez względu na rozstrzygniecie wojny nie nastąpi nagły zwrot ku rosyjskiemu gazowi. LNG będzie zyskiwać głównie dzięki stabilności dostaw.