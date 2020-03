Polska Spółka Gazownictwa: dokładamy starań, by dostawy nie były zagrożone

Dokładamy starań, by dostawy gazu dla 7 milionów odbiorców w Polsce nie były zagrożone - informuje Polska Spółka Gazownictwa. Dodano, że firma podejmuje działania, by zapewnić bezpieczeństwo ponad 11 tys. pracowników; ograniczono m.in. funkcjonowanie Miejsc Obsługi Klienta.

"Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa - Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny" - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.

Dodano, że zarząd PSG podejmuje niezbędne działania, mające na celu zapewnienie ponad 11 tysiącom pracowników PSG bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności spółki.

"Bezpieczeństwo pracowników jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu do naszych odbiorców, dlatego spółka ograniczyła funkcjonowanie Miejsc Obsługi Klienta i wstęp do budynków gazowni i placówek gazowniczych" - zauważono.

Firma wyjaśniła, że wdrożyła system pracy zdalnej dla części pracowników i zapewniła środki bezpieczeństwa dla tych, którzy utrzymują ciągłość dyżurów we wszystkich kluczowych jednostkach, m.in. w Centralnej Dyspozycja Gazu i Pogotowiu Gazowym. Poza tym specjalnie powołany zespół na bieżąco monitoruje i wdraża kolejne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jak czytamy w komunikacie, Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Co roku dostarcza mieszkańcom Polski niemal 12 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.