Polska wciska gaz do dechy

Zakłada się, że zużycie gazu w UE ze względu na politykę klimatyczną będzie malało. Jednak na razie nie widać tego po liczbach. Zużycie gazu w Unii rośnie, rośnie też import. Polska może stać się ważnym, regionalnym centrum handlu gazem - to kilka wniosków z dyskusji "Przyszłość gazu w Europie" w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.





Dobre perspektywy dla rynku gazu na TGE

Europa też inwestuje w gaz

- W ciągu najbliższych 7 lat Gaz-System na inwestycje już realizowane oraz inwestycje już zatwierdzone wyda łącznie ok. 14,5 mld zł - deklaruje Tomasz Stępień.- Gaz ziemny to nie tylko paliwo dla energetyki, ale także surowiec dla istotnej części polskiego przemysłu. Obecnie rola gazu jako surowca dla przemysłu jest ważniejsza niż jako paliwa dla energetyki. Mam nadzieję, że polski przemysł zużywający gaz będzie nadal w dobrej kondycji i że wszystkie surowce, które pożytkuje, jak np. energia elektryczna, pozwolą mu na pozostanie konkurencyjnym w gospodarce globalnej - mówił Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).W jego ocenie energetyka gazowa w Polsce będzie się rozwijać – co będzie zgodne z międzynarodowymi trendami. Ten rozwój powinien przełożyć się na wzrost obrotów gazem na TGE.- Z perspektywy TGE widać rosnącą potrzebę rozwoju rynku gazu. Źródła energii elektrycznej produkujące z wykorzystaniem paliwa gazowego staną się coraz bardziej potrzebne, ponieważ będą musiały uzupełniać rozwijające się odnawialne źródła energii - podkreśla Piotr Zawistowski.Jak wskazuje, dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski, ale także z Polski, czyni nasz rynek i naszą lokalizację coraz bardziej interesującą.- Jesteśmy postrzegani jako rynek płynny i atrakcyjny dla graczy z zewnątrz - zapewnia Piotr Zawistowski. O znaczeniu TGE świadczy także to, że w lipcu 2020 r. minister energii Litwy zaprosił TGE do budowy rynku gazu na Litwie.– Nic na to nie wskazuje, by zużycie gazu w Europie spadło w najbliższym czasie. Duże ośrodki analityczne przewidują spadek zużycia gazu po roku 2030, czyli przez najbliższe 10 lat będziemy mieli w Europie rynek wzrostowy – prognozuje Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.Wskazuje, że na naszym kontynecie inwestuje się duże pieniądze w rozwój infrastruktury gazowej.– Obecnie Europa zużywa ok. 500 mld metrów sześciennych gazu rocznie, a zamierzamy inwestować w projekty o zdolności ok. 200 mld metrów sześciennych – informuje Janusz Steinhoff.Janusz Steinhoff podkreśla przy tym, że rozwój energetyki gazowej jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki.