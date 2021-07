Polska zyska nowy gazoport. Trzeba tylko wybrać odpowiedni statek

Sercem gazoportu będzie statek, na pokładzie którego odbywać będzie się proces regazyfikacji. Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu, w rozmowie z WNP.PL mówi o ewentualnym zakupie takiej jednostki oraz o szczegółach najważniejszych inwestycji w sieć przesyłową gazu ziemnego w Polsce.

Baltic Pipe

Gazociąg Jamalski

- Połączenie fizyczne, czyli zespawanie i złączenie ze sobą gazociągami obu systemów nastąpi w te wakacje, jeśli tyko pogoda pozwoli. Potem będziemy mieli szereg prac poinwestycyjnych, przygotowawczych, testowych, rozruchowych, które sprawią, że ostatnie pozwolenia i użytkowanie tego gazociągu będzie możliwe na początku 2022 roku - wyjaśnia szef spółki.- Problemy na tego typu inwestycjach spływają na biurko z regularnością raz w tygodniu, a na pewno raz na dwa tygodnie. Stąd przyjęliśmy taka formułę zarządzania projektem, że jednak staramy się podchodzić do tego typu wydarzeń bez emocji - komentuje w nagraniu z WNP.PL problemy duńskiego operatora, któremu czasowo wstrzymano pozwolenia środowiskowe na budowę rurociągu w tym kraju.Stępień podkreśla, że „nie ma żadnych nowych - takich, o których nie wiedzielibyśmy zawczasu - wyzwań” i harmonogram uruchomienia Baltic Pipe jest niezagrożony. - Zdolność przesyłowa między Norwegią, a Danią na tym korytarzu będzie osiągnięta zgodnie z terminem, czyli od października 2022 roku. Natomiast pełna projektowana zdolność będzie dostępna od grudnia 2022 roku w związku z tym 2-3 miesięcznym opóźnieniem. To nie znaczy jednak, że nie będziemy gotowi do przesyłania gazu zgodnie z terminem - zaznacza.Obecnie polska spółka jest w trakcie układania gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Ułożone zostało już ponad 80 z 270 km tego gazociągu.- Najtrudniejszą część, jeśli chodzi o wyzwania techniczne, to były tunele, które są pod linią wybrzeża w Polsce i w Danii. W Polsce ten tunel został pomyślnie ukończony już jakiś czas temu. W Danii tunel jest dłuższy. W zasadzie zostały ostatnie metry z kilometra tego tunelu. Zatem można już też powiedzieć, że pomyślnie nam się ta część inwestycji układa - dodaje szef Gaz-Systemu.Jak brak tranzytu rosyjskiego gazu przez Polskę wpłynie na funkcjonowanie Gaz-Systemu?- Jako operator mamy plan na wykorzystanie gazociągu jamalskiego w jak najbardziej efektywny sposób zarówno gdy ten gaz będzie tranzytowany jak i w przypadku, gdy nie będzie. Chcemy, żeby ten gazociąg pracował zgodnie z naszą siecią przesyłową na pożytek polskich odbiorców i polskiego rynku - odpowiada. - Jak będzie trzeba to wykorzystamy go także, by przesyłać gaz z terminala w Świnoujściu, czy z gazociągu Baltic Pipe w kierunku Niemiec. Oczywiście jeśli będzie taka potrzeba rynku.