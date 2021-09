Polskę czeka skok zapotrzebowania na gaz. Pomoże nam pionierska inwestycja

Gaz w strategii polskiego rządu ma kluczową rolę do odegrania jako paliwo przejściowe transformacji energetycznej umożliwiające przejście od energetyki opartej na węglu do systemu wykorzystującego przede wszystkim źródła odnawialne. - Polski system przesyłowy musi być gotowy na takie wyzwania - mówi Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

Polska przed skokiem zapotrzebowania na gaz

Nowym podmorskim gazociągiem gaz ma popłynąć już w październiku 2022 roku.To bardzo ważna inwestycja. Gaz w strategii polskiego rządu ma kluczową rolę do odegrania jako paliwo przejściowe zielonej transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie będzie rosło, co jest wyzwaniem dla operatora gazociągów, jakim jest Gaz-System- Polski system przesyłowy musi być gotowy na takie wyzwania. Takie jest zadanie naszej spółki. W tym celu sporządzamy i konsultujemy z krajowym rynkiem 10-letni plan rozwoju. Ostatnie konsultacje które zakończyliśmy w maju tego roku, pokazały nam wielkości wcześnie zupełnie niespodziewane. Transformacja energetyki i ciepłownictwa wymusza duży wzrost zapotrzebowania na surowiec. Jeśli dziś mówimy o krajowym zapotrzebowaniu rzędu 19 mld m3 gazu rocznie, to za 10 lat mówimy już o liczbie 30 mld m3. To oznacza, że nasz system przesyłowy musi być w perspektywie 10 lat na to gotowy - mówi Artur Zawartko.Drugą zmienną, którą należy brać pod uwagę, jest tzw. szczytowe zapotrzebowanie. Zimą, gdy spada temperatura, w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i w przemyśle gazu potrzeba znacznie więcej.- Obecnie nasze rekordy wynoszą ok. 88 mln m3 gazu na dobę, co miało miejsce w styczniu tego roku. Za 10 lat to może być nawet 200 mln m3 na dobę - wylicza wiceprezes Gaz-Systemu. Wzrost zapotrzebowania wymusza zakrojone na szeroką skalę inwestycje i bezprecedensowe nakłady.W dalszej części rozmowy m.in., o jakiego rzędu nakładach inwestycyjnych mówimy i czy polski system przesyłowy będzie gotowy do wodorowej rewolucji w polskiej energetyce.