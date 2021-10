Polski Ład nie taki zły. W jednej kwestii biznes jest "za"

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu, który został w ubiegłym tygodniu uchwalony przez Sejm wzbudził potężną krytykę wśród przedsiębiorców – przede wszystkim ze względu na tempo i zakres wprowadzanych zmian a podatkach, które znacznie komplikują system i w wielu przypadkach zwiększają obciążenia. Są jednak elementy tego pakietu, które kontrowersji w zasadzie nie budzą – takie jak ulgi na innowacyjność.

Przywileje dla robotów

Rząd chce również, by system podatkowy zachęcał do robotyzacji produkcji, stąd kolejna ulga – na robotyzację. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. W uldze będą mogły zostać uwzględnione nie tylko koszty zakupu robota, ale także m.in. koszty maszyn i urządzeń związanych z robotami przemysłowymi, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów, koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów.Prawo do zastosowania ulgi będzie przysługiwać wobec kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od roku podatkowego rozpoczętego w 2022 r. do końca roku rozpoczętego w 2026 r.Sejm uchwalił podatkowy Polski Ład 1 października. W poniedziałek ustawa trafiła do Senatu. Według wstępnych zapowiedzi izba wyższa zajmie się nią na posiedzeniu 27-29 października.