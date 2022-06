Polski terminal LNG nie zwalnia. Właśnie pękło mu ćwierć setki

Metanowiec pod grecką bandera przywiózł już 25 dostawę LNG w 2022 roku do gazoportu w Świnoujściu. Od początku funkcjonowania obiekt odebrał już w sumie 32 mln m3 LNG.

Najnowszy ładunek przypłynął do Polski ze Stanów Zjednoczonych. 289-metrowej długości jednostka o nazwie Maran Gas Apollonia 2 czerwca opuściła amerykański Cameron. Do Polski przypłynęła po trzech tygodniach.

Co ciekawe, poprzednim portem, w którym wyładowywała LNG, również było nasze Świnoujście. Grecki statek zawinął tu 14 maja.

Maran Gas Apollonia to jednostka zwodowana w 2014 roku. Najczęściej dotychczas obsługiwała trasy do Azji. Obecnie jednak to Europa stała się bardziej interesującym dla producentów LNG rynkiem.

Dostawa Maran Gas Apollonia była 173 w historii naszego gazoportu. W sumie drogą morską do zarządzanego przez Gaz-System obiektu przypłynęło już 32 mln m3 (przed regazyfikacją) LNG.

Terminal jest kluczowym obiektem dla zapewnienia dostaw gazu do Polski. Trwająca obecnie rozbudowa umożliwi w niedalekiej przyszłości przyjmowanie tą drogą 8,3 mld m3 gazu rocznie.