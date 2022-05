Polskie magazyny gazu zapełnione w 81 procentach

Magazyny gazu w Polsce są już zapełnione w 81 proc. - poinformowało w środę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka dodała, że to efekt zwiększonych dostaw LNG w ostatnich tygodniach.

"Zapasy gazu w polskich magazynach gazu rosną. Aktualny stan zapełnienia magazynów to 81 proc. To min. wynik intensyfikacji dostaw LNG podejmowanych przez PGNiG w ostatnich tygodniach" - poinformowało w środę na Twitterze PGNiG.

Operatorem magazynów gazu w Polsce jest spółka Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu wydzielona z PGNiG. Według danych na koniec 2021 r. dysponuje ona siedmioma magazynami gazu o łącznej pojemności 3,18 mld m sześc., podczas gdy krajowe zużycie gazu to 21,3 mln m sześc. - z uwzględnieniem magazynów gazu.

PGNiG natomiast to największy w Polsce dostawca gazu ziemnego. Między 25 kwietnia a 2 maja spółka odebrała trzy ładunki LNG. Serię trzech dostaw w ciągu ośmiu dni zakończył transport, który przypłynął z ładunkiem zakupionym na rynku spot. Metanowiec BW Magnolia dostarczył w poniedziałek z USA ok. 70 tys. ton LNG, czyli. ok. 90 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

Od 2015 roku PGNiG odebrało w gazoporcie w Świnoujściu 163 dostawy skroplonego gazu ziemnego. Najważniejszym kierunkiem, z którego dociera gaz, jest Katar - 99 dostaw. Na kolejnym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z 47 ładunkami oraz Norwegia. Pojedyncze dostawy w ramach transakcji spotowych PGNiG odebrało z Nigerii oraz z Trynidadu i Tobago.

Jak zaznaczyła spółka, skroplony gaz stanowi około jedną czwartą całkowitego wolumenu importowego PGNiG. Od 2022 r. zarezerwowane przez nią moce regazyfikacyjne terminala w Świnoujściu sięgają 6,2 mld m sześc. rocznie, a od 2024 r. wzrosną do 8,3 mld m sześc. rocznie.