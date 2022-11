Polskie uderzenie w Gazprom nie zrobiło na Rosji wrażenia. Ale to nie koniec walki

Rosjanie i Gazprom nie przejęli się wprowadzeniem przez polskie władze zarządu komisarycznego nad kontrolowanymi przez Rosjan akcjami EuRoPol Gazu. Co więcej, po tej decyzji będą wskazywali, że kłopoty spółki to wina Warszawy.

Dla Rosjan przejęcie akcji EuRoPol Gazu ma znaczenie tylko polityczne.

Moskwa będzie domagała się zadośćuczynienia za przejęty majątek.

Gazociąg mógł być najtańszą drogą dostaw gazu z Rosji do Europy.

Polski rząd wprowadził zewnętrzne zarządzanie 48 proc. udziałów Gazpromu w spółce joint venture EuRoPol Gaz, do której należy polski odcinek gazociągu Jamał-Europa.

Decyzja ta wynika z faktu, że EuRoPol Gaz realizuje zasadę cross-representation, co wymaga skoordynowanych decyzji PGNiG i Gazpromu, a w obecnych warunkach taka współpraca jest niemożliwa.

Rosjanie już wcześniej spisali gazociąg przez Polskę na straty

Jak na decyzję Polski zareagowali Rosjanie?

Z pierwszych komentarzy w rosyjskich mediach wynika, że nie przejęli się tym. Oficjalnie twierdzą, że gazociąg ze względu na „politykę Polski” nie funkcjonował. Wskazują przy tym na sankcje, jakie w kwietniu na Gazprom nałożyła Polska i w związku z tym uniemożliwienie tłoczenia gazu.

Takie stwierdzenia to czysta propaganda w komunistycznym stylu. Należy bowiem pamiętać, że Rosjanie już w ubiegłym roku ogłosili, iż nie zamierzają wykorzystywać gazociągu do przesyłu gazu do Niemiec. Tłumaczyli wówczas, że działa Nord Stream, a Nord Stream 2 może także w każdej chwili rozpocząć pracę. Rezygnacja z usług Polski miała być także karą za nasze protesty przeciwko budowie i uruchomieniu gazociągów z Rosji do Niemiec.

Nie oznacza to jednak, że Rosjanie pożegnają się z gazociągiem bez walki. Sama Moskwa twierdzi, że o zadośćuczynienie zwróci się do właściwych instytucji sądowych. Na razie brakuje szczegółów.

Przejęcie całkowitej kontroli nad rurą umożliwi jej sprawniejsze zarządzanie

Zresztą nie ma ich także w drugiej, bardziej frapującej sprawie dla Rosjan, czyli całkowitej nacjonalizacji przez Niemcy dawnego Gazpromu Germania (obecnie SEFE).

W mediach rosyjskich pojawiają się jednak głosy o „kradzieży mienia”, „niesprawiedliwości” i „ślepej polityce Berlina”. Należy się spodziewać, że rosyjska propaganda tak samo będzie oceniała polską decyzję.

Decyzja ta definitywnie kończy także pewien etap polsko-rosyjskiej współpracy gazowej. Wiele wskazuje na to, iż rosyjski gaz w Polsce już się nie pojawi. Z ekonomicznego punktu widzenia od ponad dekady rosyjskie decyzje w sprawie gazu w regionie pozbawione były sensu. Rosja zdecydowała się na budowę Nord Streamu i Nord Streamu 2 (razem inwestycje te mogły pochłonąć ponad 25 mld euro) w sytuacji, gdy najtańszym szlakiem transportowym mogła być Polska. Jednak to oznaczałoby, że Moskwa nie mogłaby szantażować gazowo Warszawy – stąd takie, a nie inne działania Kremla.

Co dalej będzie z polskim odcinkiem gazociągu? Może być wykorzystywany lokalnie. Mógłby stanowić także swego rodzaju magazyn – w końcu mówimy o „zbiorniku” o długości 683 km i średnicy 1400 mm. Z pewnością całkowita kontrola ułatwi zarządzanie nim.