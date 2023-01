Pomimo sankcji Europa handlowała z Rosją w 2022 roku

Jedynie Szwecja, Irlandia, Dania i trzy kraje bałtyckie zmniejszyły import towarów z Rosji w 2022 roku w stosunku do 2021. Pozostałe państwa unijne zwiększyły wartość importu z państwa objętego sankcjami.

Inwazja Rosji na Ukrainę miała doprowadzić do zablokowania lub zredukowania do minimum wymiany handlowej z Rosją. Według danych Eurostatu od lutego do sierpnia 2022 roku większość państw unijnych zwiększyła jednak udział importu z Rosji w stosunku do 2021 roku. Na import z Rosji do Unii Europejskiej w największej mierze składały się surowce energetyczne.

Niechlubnym liderem w tym zestawieniu jest Słowenia, której udział importu z Rosji wzrósł o 346 proc. to jest 1,1 miliarda euro. Jeśli weźmiemy pod uwagę same kwoty, to na czele tego zestawienia stoją Niemcy, które zwiększyły import z Rosji o 20,7 mld euro, co w ujęciu procentowym wynosiło 33 proc. W przypadku Polski wzrost importu z Rosji w roku 2022 w stosunku do 2021 wyniósł 10,4 mld euro - 24 proc.

LNG przysłużyło się interesom Moskwy przez długi okres w 2022 roku

Podstawowy udział we wzroście importu z Rosji w 2022 roku miał skroplony gaz LNG, który do 5 grudnia UE kupowała w Rosji. W okresie od stycznia do października 2022 roku państwa europejskie zaimportowały o 40 proc. więcej LNG niż w 2021 roku w tym samym czasie. Zakładając, że embargo na import LNG z Rosji zostanie utrzymane i nie nastąpi zrewidowanie polityki Unii Europejskiej wobec Moskwy, można założyć, że podobny wzrost importu z Rosji do Europy nie będzie miał miejsca w 2023 roku.