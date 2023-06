Orlen i jego partnerzy otrzymali zgodę na zagospodarowanie złóż Orn i Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W szczytowym okresie produkcji dadzą one nawet 400 mln m3 gazu rocznie.

Nowe złoża znacząco zwiększą produkcję gazu przez Orlen.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo kilku innych złóż nakłady inwestycyjne będą relatywnie niskie.

Początek wydobycia zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.

Arn i Alve Nord położone są na morzu Norweskim w pobliżu obszaru Skarv, który stanowi centrum działalności wydobywczej PGNiG Upstream Norway, spółki należącej do Orlenu.

Norweski gaz może trafić gazociągiem Baltic Pipe do Polski

- Zagospodarowanie złóż Arn, Alve Nord, Fenris oraz obszaru Yggdrasil zapewni firmie 9 mld m3 gazu ziemnego w całym okresie eksploatacji. To kluczowe inwestycje, które pozwolą nam na utrzymanie stabilnego, wysokiego wydobycia gazu ziemnego w perspektywie kolejnych lat - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Jak podkreśla, spółka chce, aby jak największa część surowca przesyłanego do Polski rurociągiem Baltic Pipe pochodziła z własnego wydobycia grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

- Zagwarantuje to nie tylko efektywną realizację celów biznesowych koncernu, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju i całego regionu - dodaje prezes polskiej spółki.

Warto podkreślić, że zagospodarowanie nowych złóż będzie względnie tanie. Nasza firma eksploatuje tam bowiem sześć innych złóż: Skarv, Aerfugl, Aerfugl Nord, Idun, Tilje i Grasel. Plan zagospodarowania Arn i Alve Nord zakłada wykonanie dwóch odwiertów na każdym ze złóż, które następnie zostaną podłączone rurociągiem biegnącym po dnie morza od pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej Skarv.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury zdecydowanie zmniejszy nakłady inwestycyjne potrzebne do rozpoczęcia produkcji, a tym samym przełoży się na większą rentowność eksploatacji. Dodatkowo pozwoli skrócić czas zagospodarowania oraz zmniejszy związane z tym emisje CO2. Początek wydobycia zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.

W nowych złożach zlokalizowany jest głównie gaz ziemny

Zasoby złóż, co do eksploatacji których Orlen otrzymał zgodę to przede wszystkim gaz ziemny. W obu występuje również kondensat, a w Alve Nord także ropa naftowa.

Łączne zasoby wydobywalne przypadające na Orlen szacowane są na ponad 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. PGNiG Upstream Norway (spółka zależna naszego potentata) posiada 40 proc. udziałów w Arn, pozostałe należą do Aker BP (operator) i Equinor - po 30 proc. Udział spółki w Alve Nord to 11,9 proc. a jej partnerami koncesyjnymi są Aker BP (operator, 68 proc.) oraz Wintershall Dea Norge (20 proc.).

Na początku czerwca władze Norwegii zaakceptowały również plan zagospodarowania złoża Fenris (dawniej King Lear) na Morzu Północnym. Jego zasoby będą eksploatowane z pomocą bezzałogowej platformy, która zostanie podłączona do infrastruktury sąsiedniego złoża Valhalla, przyczyniając się do optymalizacji zarówno procesu zagospodarowania, jak i samej eksploatacji.

Prace zmierzające do uruchomienia wydobycia z Fenris zostały już rozpoczęte, a zakończą się w 2027 r. Grupa Orlen ma 22,2 proc. udziałów w złożu, co zapewni jej możliwość wydobycia ponad 3 mld m3 gazu ziemnego i prawie 19 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Przypadająca na PGNiG Upstream Norway produkcja gazu wyniesie - w szczytowym okresie - 0,33 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Drugim udziałowcem złoża jest Aker BP (pełni w nim też rolę operatora).

Obecnie Grupa Orlen posiada udziały w 98 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zasoby wydobywalne, jakimi dysponuje, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, co daje jej miejsce w pierwszej dziesiątce największych graczy prowadzących poszukiwania i wydobycie węglowodorów w Norwegii.