Popyt na LNG w Europie wywindował amerykański przemysł gazowy

W pierwszej połowie 2022 r. Stany Zjednoczone stały się największym eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) - poinformowała amerykańska Energy Information Administration, powołując się na dane międzynarodowego stowarzyszenia non-profit CEDIGAZ z siedzibą w Paryżu.

Eksport amerykańskiego LNG wzrósł w pierwszej połowie 2022 r. o 12 proc., w porównaniu z drugą połową 2021 r. - do średniego poziomu 11,2 miliarda stóp sześciennych dziennie (bcfd), cytuje dane Energy Information Administration (EIA) agencja Reuters.

Do tego wyniku przyczynił się wzrost dostaw gazu do Europy w związku z kryzysem ukraińskim, ale także zwiększenie zdolności eksportowych LNG przez firmy amerykańskie oraz wyższe ceny produktu i popyt na niego, szczególnie w Europie, ocenia Reuters. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy ok. 71 proc. amerykańskiego LNG trafiło do krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Patrz też: PGNiG zrywa kontrakt na dostawy LNG z USA

Eksport LNG dramatycznie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ kraje na całym świecie starają się zdywersyfikować źródła zaopatrzenia gazu, w sytuacji odchodzenia od energetyki opartej na węglu. Jednak budowa nowych obiektów wydawczych gazu zajmuje kilka lat. Dlatego ocenia się, że Stany Zjednoczone nie dodadzą znaczącej, nowej zdolności sprzedaży LNG do co najmniej 2024 r.

Zainstalowana zdolność eksportu LNG w USA wzrosła od listopada 2021 r. o ok. 1,9 miliardów stóp sześciennych na dzień (bcfd), w tym w Cheniere Energy Sabine Pass, Venture Global's Calcasieu Pass oraz w Sabine Pass i Corpus Christi. W pierwszych trzech tygodniach lipca zdolność skraplania gazu wynosiła średnio 11,4 bcfd, przy krótkoterminowej szczytowej zdolności 13,9 bcfd.

W czerwcu Stany Zjednoczone wyeksportowały o 11 proc. mniej LNG niż wynosił średni wolumen eksportu w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku (11,4 bcfd), co miało związek z pożarem i awarią w zakładzie eksportowym Freeport LNG. Jego zarząd szacuje, że częściowe skraplanie gazu zostanie wznowione na początku października, a powrót do pełnej zdolności produkcji – nastąpi przed końcem roku.

Patrz też: Po pożarze w terminalu LNG Freeport gaz w USA tanieje, w Europie drożeje