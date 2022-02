Popyt na rosyjską ropę się załamał. Gaz trzyma się mocno

Czwartkowy atak Rosji na Ukrainę natychmiast znalazł odzwierciedlenie w cenach produkowanych w Rosji surowców. O ile rosyjski gaz broni się w wojennym kryzysie, to potężne cięgi zebrała sprzedawana przez Rosjan ropa naftowa.

Rosja i Europa w gazowym uścisku. To dwustronne uzależnienie

9 proc. popytu generuje region określany przez SP Global Platts jako Eurasia, w której głównym klientem jest Białoruś. Po tym, jak Mińsk dołączył do ataku na Ukrainę, wydaje się, że nie ma żadnych szans, aby Białoruś przyłączyła się do jakichkolwiek sankcji przeciwko Rosji.Najważniejszym klientem kupującym rosyjską ropę pozostają kraje OECD. Odpowiadają one bowiem za 48 proc. zakupów tego surowca. Prym wiodą tu Holandia i Niemcy, a na trzecim miejscu jest Polska.Z pierwszych komentarzy analityków widać, że europejskim krajom trudno byłoby zrezygnować z zakupów rosyjskiego surowca. Dla wielu europejskich klientów rosyjscy dostawcy nie będą już pierwszym wyborem. Jednak przy rosnącej światowej gospodarce Moskwa swoją ropę sprzeda gdzie indziej, choć być może po niższych cenach.Kluczowym z punktu widzenia Rosji towarem eksportowym jest także gaz ziemny. Środa - kiedy opinie część graczy wiedziała już o nieuchronnej wojnie - cena gazu w Europie wzrosła do 1400 dol. za tys. m3 (kontrakt marcowy), po zamknięciu obrotów na poziomie 1041 dol. (dane za giełdą ICE). Obecnie choć ceny surowca utrzymują się na wysokim poziomie, spodziewane są spadki.Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę - mimo trwającej wojny - przebiega normalnie. W czwartek Rosjanie chcą poprzez instalacje na terytorium Ukrainy przesłać 83 mln m3 surowca – w środę było to nieco ponad 60 mln.Pojawiły się obawy, czy w wyniku napaści Rosjan na Ukrainę nie ucierpi system gazowy tego kraju. Z pierwszych doniesień wynika jednak, że ukraińska infrastruktura na razie nie ucierpiała. Drugim czynnikiem powodującym, że mimo wojny i związanych z nim ryzyk ceny gazu powinny spadać, jest dość ciepła aura jak na tę porę roku i zbliżający się już do końca sezon grzewczy.Czy jednak realne jest zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiego gazu i wzięcie np. Gazpromu na listę spółek podlegającym sankcjom?Także i tu powołamy się na dane SP Global Platts. Kraje OECD odpowiadają za 72 proc. rosyjskiego eksportu gazu. Prym wiodą Niemcy z fatalnie zbudowanym koszykiem zakupowym. Około połowę gazu biorą bowiem bowiem z Rosji (bezpośrednio Nord Streamem i pośrednio innymi rurociągami).Kolejnymi państwami na liście największych klientów Gazpromu są: Włochy, Francja, Turcja, Holandia, Austria i Polska.Jak więc widać to ewentualne wstrzymanie się od zakupów gazu z Rosji mogłoby Moskwę zaboleć najbardziej. Problem w tym, że mocno ucierpiałaby i Unia Europejska.Niedawno amerykański rząd deklarował możliwość wsparcia Europy dostawami LNG, tyle że obecnie import gazu z Rosji sięga 180-200 mld m3, a aż takimi zdolnościami eksportowymi Amerykanie nie dysponują. Największy kłopot byłby z metanowcami do transportu LNG.Jednak świadomość dwustronnego uzależnienia działa także na Moskwę. Rosja ma tego świadomość, stąd plany zwiększenia eksportu gazu do Chin, czy całkiem nowa idea gazociągu do Pakistanu.