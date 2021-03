Popytu na gaz w Polsce może wzrosnąć nawet o 60 proc.

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System w najnowszej wersji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju systemu przesyłowego zakłada 60-proc. wzrost popytu na gaz w Polsce. Zużycie najbardziej ma wzrosnąć w elektroenergetyce.

Należy się liczyć z tym, że w perspektywie 10-13 lat popyt na gaz w Polsce wzrośnie o około 60 proc. w ujęciu rocznym w stosunku do stanu dzisiejszego - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Jak zaznaczył, biorąc pod uwagę sezonowe wahania zużycia to w zimie ten wzrost może okresowo sięgać nawet 100 proc. porównując doby szczytowe.

W ocenie Gaz-Systemu największy wzrost zapotrzebowania na gaz wynikać będzie z procesu transformacji w sektorze elektroenergetycznym.

Jak wyjaśnił Stępień, operator jest "w przededniu" wysłania do Prezesa URE projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju systemu przesyłowego (KDPR). Kolejnym etapem będą konsultacje tego dokumentu z uczestnikami rynku i spodziewamy się, że na jesieni ten plan zostanie przyjęty - dodał. Elementem tego planu są prognozy związane z rozwojem rynku gazu ziemnego w Polsce.

W planie rozwoju zawarte zostały m.in. informacje na temat przyłączenia do sieci przesyłowej nowych elektrowni gazowych, które są planowane lub w budowie.

Prezes Stępień zapewnił, że Gaz-System będzie gotowy na zaspokojenie zwiększonego zużycia gazu w obszarach gospodarki, które wymagają dużych ilości tego paliwa. "Realizowane przez nas projekty inwestycyjne umożliwią bezpieczne dostawy gazu do wszystkich obecnych i przyszłych klientów bez ryzyka zależności systemowej od dostaw ze wschodu. Warunek dywersyfikacji źródeł i bezpieczeństwa dostaw jest dla nas nadrzędny przy planowaniu rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce" - podkreślił.

W planie znajdują się takie projekty, jak Baltic Pipe, rozbudowa o ponad połowę mocy regazyfikacyjnych gazoportu w Świnoujściu, budowa nowego terminalu LNG w Gdańsku oraz interkonektorów z Litwą i ze Słowacją, zdolnych przesyłać gaz w obydwu kierunkach.

Jak dodał prezes Stępień, z analiz, które operator przeprowadził w ramach nowego KDPR, wynika, że na rynku istnieje konieczność rozbudowywania zarówno pojemności magazynowych gazu w Polsce, jak i infrastruktury poprawiającej zdolności zatłaczania i wytłaczania gazu z tych magazynów. "W zależności od szybkości wzrostu rynku, powinniśmy zwiększyć w Polsce pojemności magazynów minimum od 700 mln m sześc. do 2,5 mld m sześc. w perspektywie ponad 10-letniej. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej optymalne będą magazyny typu kawernowego" - powiedział.

Podkreślił, że przy takiej skali wzrostu rynku oraz pojawienia się kluczowych odbiorców gazu w obszarze wytwarzania energii i ciepła, Gaz-System będzie rekomendował podjęcie pilnych działań w zakresie rozbudowy pojemności magazynowej gazu w Polsce. "Chcę podkreślić, że nasza rekomendacja nie określa ani lokalizacji, ani typu magazynu, ani podmiotu, który będzie realizował budowę. Wskazujemy jednak, że powinniśmy mieć w Polsce strategię rozbudowy magazynów gazu, wdrażaną równolegle z inwestycjami liniowymi Gaz-Systemu" - zaznaczył prezes.

Obecnie Gaz-System realizuje ponad 30 strategicznych projektów w zasadzie w każdym województwie w Polsce. W budowie znajduje się około 1300 km gazociągów przesyłowych, a na etapie dokumentacji projektowej i uzyskiwania pozwoleń - kolejne 860 km. Dodatkowo trwa budowa lub rozbudowa pięciu tłoczni gazu w Polsce, która przełoży się na 50 proc. wzrost łącznej mocy sprężania w krajowym systemie przesyłowym.

"Nasze inwestycje są finansowane z trzech źródeł - dofinansowania unijnego, środków własnych oraz kredytów bankowych. Jeśli chodzi o pozyskiwanie i użycie środków unijnych to jesteśmy jednym z liderów wśród polskich spółek. W latach 2014-2019 pozyskaliśmy ok. 4,5 mld zł dotacji unijnych na inwestycje związane z systemem przesyłowym w Polsce" - wyjaśnił prezes Stępień.

Obecnie w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat ewentualnego ograniczenia finansowania inwestycji związanych z gazem ziemnym, jako paliwem kopalnym. Jaj zaznaczył prezes Gaz-Systemu, te rozważania nie mają jednak żadnego wpływu na inwestycje, obecnie realizowane przez operatora. Finansowanie dla tych projektów, przyznane już przez UE, nie jest zagrożone - podkreślił.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.