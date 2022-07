Portugalia nie chce ograniczyć zużycia gazu ziemnego zgodnie z sugestią KE

Portugalia jest całkowicie przeciwna propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmniejszenia zużycia gazu o 15 procent począwszy od 1 sierpnia tego roku. Sekretarz stanu do spraw energii Joao Galamba powiedział, że ze względu na panującą suszę konieczna jest produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny.

Komisja Europejska zaleciła wszystkim państwom członkowskim podjęcie wysiłku zmierzającego do ograniczenia o 15 procent zużycia gazu ziemnego w okresie od sierpnia 2022 do marca 2023 roku. Uznano, że konieczne jest wprowadzenie samoograniczenia w konsumpcji surowca ze względu na brak odpowiedniego poziomu dostaw ze strony Gazpromu.

- Portugalia jest całkowicie przeciwna tej propozycji ponieważ zmniejszenie zużycia znacząco utrudniłoby wytwarzanie energii elektrycznej z bloków opalanych gazem, ponieważ kraj jest w obliczu ekstremalnej suszy i poważnego ograniczenia produkcji z elektrowni wodnych - powiedział w wywiadzie prasowym portugalski sekretarz stanu do spraw energii Joao Galamba.

Podkreślił także, że kompletnie nie uwzględniono potrzeb hydroenergetycznych Hiszpanii i Portugalii, które z powodu suszy zostały zmuszone do produkcji większej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego. Wprowadzenie ograniczenia konsumpcji na poziomie krajowym o 15 procent jest nie do zaakceptowania, bo doprowadziłoby do stałych przerw w dostawach prądu.

Półwysep Iberyjski nie jest zależny od gazu przesyłanego z Rosji i pozostaje swoistą unijną wyspą z niewielkimi połączeniami energetycznymi i gazowymi z Francją. Większość dostaw gazu odbywa się drogą morską z wykorzystaniem terminali LNG oraz podmorskim gazociągiem z Algierii.

W podobnym tonie wypowiedziała się również hiszpańska minister energetyki Teresa Ribera, która potwierdziła wcześniejsze informacje, że rząd nie będzie się zwracał do swoich obywateli o ograniczenie zużycia gazu.