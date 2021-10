Powiększył się magazyn gazu w Kosakowie koło Gdyni

Gas Storage Poland - spółka z grupy PGNiG oficjalnie zakończyła budowę kolejnych kawern w zespole magazynów kawernowych w Kosakowie koło Gdyni. Pojemność tych magazynów wzrosła o 154 mln m sześc., do 300 mln m sześc.

Kawerny, których budowę zakończono mają pojemność 60 mln m sześc. Zakończyło to budowę klastra B zespołu, który osiągnął pojemność 154 mln m sześc. Dzięki temu cały zespół magazynów w Kosakowie powiększy się do 300 mln m sześc.

Prezes PGNiG Paweł Majewski zauważył, że w 10 lat polskie zdolności magazynowe gazu wzrosły do 3,2 mld m sześc., czyli dwukrotnie.

Zauważył też, że struktura magazynów kawernowych w wysadach solnych umożliwi w przyszłości magazynowanie wodoru.

Kawerny, których budowę zakończono mają pojemność 60 mln m sześc. Zakończyło to budowę klastra B zespołu, który osiągnął pojemność 154 mln m sześc. Dzięki temu cały zespół magazynów w Kosakowie powiększy się do 300 mln m sześc. Kawerny to puste przestrzenie, wypłukane w tzw. wysadach solnych. Kompleks w Kosakowie liczy ich obecnie dziesięć.

Prezes PGNiG Paweł Majewski zauważył, że w 10 lat polskie zdolności magazynowe gazu wzrosły do 3,2 mld m sześc., czyli dwukrotnie.

"Słuszność przyjętej wiele lat temu strategii magazynowania i zapasów obowiązkowych ukazuje się niezbicie. Polskie magazyny są zapełnione w blisko stu procentach, a średnia europejska to ponad 70 proc." - mówił Majewski. Jak przypomniał, najmniejszy poziom jest w krajach, które oddały swoje magazyny Gazpromowi - jak Austria, Niemczy czy Niderlandy. Manipulacyjne działanie Gazpromu jest niezbicie udowodnione - podkreślał prezes PGNiG.

🏗️ #PGNiG zakończyło budowę klastra B w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo. To inwestycja o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Łączna pojemność klastra B to 154,3 mln m sześc. #gazziemny. #KPMGKosakowo #Kosakowo