Powstaje nowy gazociąg, który nie spodoba się Gazpromowi

W środę w Bułgarii rozpoczęła się budowa interkonektora łączącego serbski i bułgarski system gazowy. Ten relatywnie krótki gazociąg bije w interesy Rosji i Gazpromu.

Serbia to obecnie największy w Europie sojusznik Kremla. Belgrad nie tylko nie potępił agresji Moskwy na Kijów, ale wyraził dla niej zrozumienie. W zamian Moskwa odwdzięcza się Serbom dostawami broni, a także sprzedażą gazu po korzystnych cenach.

Pomimo tego w środę rozpoczęła się budowa gazociągu łączącego Serbię z Bułgaria. W oficjalnej ceremonii rozpoczęcia prac wzięli udział prezydenci Bułgarii Rumen Radew i Serbsii Aleksandar Vučić.

- Gazociąg to nie tylko projekt infrastrukturalny, to symbol potencjału dla przyszłego rozwoju naszego regionu. Interkonektor to gwarancja przyszłości, wyraz woli naszych narodów nie tylko do rozwijania relacji dwustronnych, ale także paneuropejska przyszłość oparta na solidarności i innowacyjnych technologiach. Ten interkonektor jest sukcesem i dla Serbii, i dla Bułgarii, które uzyskują dostęp do szerszego rynku gazu - powiedział Radew.

Łączna długość międzysystemowego bułgarsko-serbskiego gazociągu wyniesie 170 km, z czego 62 km przebiegać będzie przez terytorium Bułgarii. Planuje się, że gazociąg zacznie działać w październiku, a jego przepustowość wyniesie 1,8 mld m sześc. gazu z możliwością rewersu.

Dlaczego gazociąg irytuje Rosjan?

Po pierwsze pozwala wzmocnić bezpieczeństwo gazowe Bułgarii. Kraj ten w wyniku rosyjskiego szantażu został pozbawiony gazu. Z pomocą sąsiadów i UE przetrwał jednak trudny okres. Co więcej, przestał być zależny od gazu z Rosji.

Co prawda zrezygnować z rosyjskiego gazu nie zamierza Serbia, tyle że, jak zauważają analitycy, nowy gazociąg zwiększa jej bezpieczeństwo gazowe. Co więcej, daje nowe alternatywne kierunki dostaw. To zaś oznacza mniejszą możliwość gazowego nacisku Kremla, jak również otwiera pole do wynegocjowania lepszych warunków dostaw.