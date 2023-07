Powstał największy śródlądowy tankowiec LNG

W tureckiej stoczni RMK Marine zwodowany został śródlądowy tankowiec LNG – Energy Stockholm. Jednostka ma obsługiwać największe zachodnioeuropejski porty, dowożąc w razie potrzeby skroplony gaz ziemny.

Precyzyjnie Energy Stockholm – długość 103 metry – to barka bunkrowiec, ale z własnym napędem. Jednostka będzie popierała LNG w głównych portach – m.in. Rotterdam, Antwerpia, Zeebrugge i Amsterdam, a następnie skroplony gaz dowoziła do odbiorców w głąb lądu. Może także służyć do zaspokajania potrzeb na LNG mniejszych jednostek pływających spalających to paliwo.

Właścicielem jednostki jest LNG Shipping, spółka joint venture francuskiej firmy Sogestran i belgijskiej Victrol. Od nich statek wyczarterował Shell.

Co ciekawe początkowo statek miał się nazywać LNG Erasmus, ale już po położeniu stępki partnerzy ogłosili nową nazwę jednostki.

Właściciele Energy Stockholm twierdzą, że jest to największa w Europie barka bunkrująca LNG, mogąca przemieszczać się wodami śródlądowymi. Chwalą się też, że jednostka wykorzystuje technologię akumulatorową i może być zasilana z lądu np. przez energię z OZE, co pomoże zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Na razie powstał kadłub jednostki. Zgodnie z planami włoska firma Gas&Heat dostarczy zbiorniki i system obsługi ładunku dla nowego statku o pojemności 8000 m3 zaprojektowanego przez International Naval Engineering Consultants, podczas gdy MAN dostarczy silniki dwupaliwowe.