Pracownicy PGNiG dostali czteroletnie gwarancje zatrudnienia

Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz organizacje związkowe działające w gazowej spółce podpisali porozumienie, dotyczące gwarancji zatrudnienia wszystkich pracowników PGNiG.

Umowa zakłada 48-miesięczne gwarancje zatrudnienia.

Pracownicy przez dwa lata nie będą mogli bez ich zgody zmienić stanowiska pracy.

Spółka gwarantuje także opiekę medyczna i szkoleniową.

- Aby skutecznie rywalizować, a nawet wyprzedzić konkurencję, musimy stale się zmieniać i poszukiwać nowych synergii w biznesie. W tym celu budujemy silny koncern multienergetyczny, który swoją strategię opierać będzie na zróżnicowanych źródłach przychodów - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Jak podkreśla ważnym elementem fuzji jest kadra.

- Chcemy, by unikalne kompetencje pracowników PGNiG zostały optymalnie wykorzystywane w nowym koncernie. Podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi, jest tego gwarantem - dodaje szef naftowego nocernu.

Orlen podkreśla wartość pracowników PGNiG i daje im gwarancje

Porozumienie podpisane pomiędzy Orlenem, PGNiG i organizacjami związkowymi PGNiG zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników PGNiG oraz dwuletni okres niezmienności dotychczasowych warunków pracy i płacy (jeśli te miałyby się zmienić na gorsze), w tym także miejsca świadczenia pracy.

Strona pracodawcy zobowiązała się również do zapewnienia finansowania pracownikom PGNiG pakietu medycznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewnieni opiekę ubezpieczeniową oraz regulacje wynikające z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Proces połączenia PGNiG i PKN Orlen był od początku prowadzony w dialogu ze stroną społeczną i przy założeniu maksymalnej transparentności podejmowanych działań. Osiągnięte porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznych rozmów i negocjacji oraz pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, które uwzględnia interes pracowników i potrzeby nowo powstającego koncernu - zaznacza Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

Fuzja będąca odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi branża

- Połączenie PGNiG z PKN Orlen to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi branża paliwowo-energetyczna i polska gospodarka. Aby im sprostać, konieczne jest utrzymanie, rozwój i efektywne wykorzystanie unikalnych kompetencji pracowników PGNiG. Podpisane porozumienie umożliwia skuteczną realizację tego warunku - dodaje szefowa PGNiG

Fuzja otwiera nowe możliwości rozwoju dla wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, której szczególne kompetencje zawarte są w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu, a także wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Orlen, w zawartym porozumieniu, zobowiązał się do prowadzenia dla pracowników PGNiG programów szkoleniowych według najnowszych standardów. Będą one dostosowane do ich potrzeb i umożliwią dalszy rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernie.