Pragnienia Kremla i Gazpromu, czyli jak Rosjanie chcą wykorzystać kryzys

Jesienne skoki cen, rekordowe notowania gazu ziemnego paradoksalnie wcale nie cieszą Gazpromu i Kremla. Problem w tym, że w dłuższej perspektywie mogą się okazać dla potentata i Moskwy zabójcze... Nic dziwnego, że oba ośrodki chcą wykorzystać obecną sytuację - najlepiej do przebudowy europejskiego handlu surowcem.

Interes pierwszy na teraz

Interes drugi na lata

Nic więc dziwnego, że w rozmowie z agencją Interfax rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Pankin stwierdził: wysokie ceny gazu podważają zarówno popyt na niego, jak i zaufanie do tego rodzaju paliwa, co jest niekorzystne dla rosyjskich producentów.Może się okazać po prostu, że dotychczasowi klienci zmniejszą zakupy rosyjskiego gazu (wersja optymistyczna) lub poszukają alternatywnego paliwa (wersja pesymistyczna).To zaś dla rosyjskiego budżetu oznaczałoby finansową klęskę. Eksport gazu, ropy naftowej oraz kilku innych surowców i drewna to bowiem główne źródła dolarów zasilających budżet Rosji.Większość ekspertów uważa, że sytuacja na rynku gazu będzie się stabilizowała, choć tempo tego procesu zależy od tego, jak kształtować się będzie pogoda w najbliższych miesiącach.Jednak czas ten Rosjanie będą chcieli wykorzystać do wygrania własnych interesów.Od początku zamieszania na rynku gazu Moskwa głosi pogląd, że byłoby ono mniejsze, gdyby uruchomić Nord Stream 2. Dodatkowe 55 mld m sześc. rocznych zdolności przesyłowych rozwiązałoby problem niedoboru surowca. Czy to realne?Należy pamiętać, że jeśli tak, jak to twierdzi Rosja, brakuje zdolności przesyłowych, to może rozwiązaniem byłoby wykorzystanie już tych istniejących? Tyle że Moskwa - ze względów politycznych - nie jest zainteresowana maksymalizacją transportu surowca przez Ukrainę i Polskę. Zamiast tego apeluje o szybkie uruchomienie Nord Streamu 2...Co więcej, ogłasza, że rura jest już gazem napełniona i tylko czeka na zielone światło. W ten sposób chce wpłynąć na opinię publiczną, twierdząc, iż niedobory gazu to wina urzędników.Problem w tym, że w Europie obowiązują procedury dopuszczenia do ruchu. Rosjanie mogą twierdzić, że rurociąg spełnia wszystkie normy, ale to należy sprawdzić.Dodatkowo kluczowe pozostaje to, czy w końcu Gazprom zgodzi się, aby inwestycja podlegała europejskiemu prawu. Moskwa jest ku temu niezbyt chętna.Co ciekawe: sami Rosjanie twierdzą, że o sytuacji na europejskim rynku gazu chcieliby dyskutować. Jakie mają jednak intencje może świadczyć to, że tylko z wybranymi... Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin do rozmowy zaprosił bowiem tylko parlamentarzystów z Niemiec.Mimo wszystko kwestia Nord Streamu 2 to obecnie dla Rosjan sprawa drugorzędna. Obecne zamieszanie na rynku Moskwa chciałby wykorzystać do czegoś znacznie z jej punktu widzenia ważniejszego. Gazprom i Kreml nie ukrywają, że chciałyby przebudowy systemu handlu gazem.Zresztą w tej kwestii wypowiadał się sam prezydent Rosyjskiej Federacji Władimir Putin. Argumentował, że obecnej sytuacji na rynku gazu w Europie by nie było, gdyby obowiązywały w rozliczeniach pomiędzy dostawcami i odbiorcami kontrakty długoterminowe.Co z punktu widzenia Rosjan jest dużym problemem? Fakt, że większość gazu sprzedawana jest poza kontraktami długoterminowymi.W czym kłopot?Po pierwsze: Gazprom nie jest pewien, co do kontynuacji zakupów gazu przez klienta. Może się okazać, że ten zmniejsza zapotrzebowanie lub - co gorsze z punktu widzenia Rosjan – zmienia dostawcę, bo ten oferuje lepsze warunki.Taka elastyczność powoduje w Gazpromie większe problemy w zarządzaniu wydobyciem czy robotami przygotowawczymi. Istnieje ryzyko, że surowca będzie zbyt mało lub zbyt dużo...Największym zaś kłopotem może być gwałtowny spadek cen gazu. Owszem, teraz Gazprom czerpie profity, jednak rok temu w środku pandemii był zmuszony sprzedawać surowiec poniżej kosztów. 1000 m sześc. surowca w skrajnych przypadkach kosztowało mniej niż 50 dol.Jak na dłoni widać też było małą elastyczność produkcji gazu przez rosyjskiego giganta. Moloch dużo trudniej niż np. amerykańscy producenci, reaguje na zawirowania popytu na rynku gazu. Z ograniczaniem produkcji są istotne problemy.Jakby tego było mało, Gazprom przegapił rewolucję w gazie skroplonym i dopiero teraz próbuje doszlusować do światowej czołówki. Jednak Katar, Australia czy USA w LNG Rosjanom mocno odjechały.Nic zatem dziwnego, że podpisaną wieloletnią umowę z Węgrami wykorzystywano propagandowo, twierdząc, że dzięki temu Budapeszt będzie miał stabilne ceny gazu i bezpieczne dostawy.Z punktu widzenia Gazpromu kontrakty długoterminowe mają bowiem liczne zalety. Określają one minimalną ilość gazu, jaką kontrahent musi odebrać, Rosjanie mają więc zagwarantowaną sprzedaż pewnej puli surowca.Jeśli w umowie dodatkowo znalazłaby się klauzula „take or pay” (bierz lub płać – kontrahent musi zapłacić za zamówiony surowiec, nawet jeśliby go nie odebrał), to tym lepiej dla Gazpromu.Mitem jest, jakoby dzięki umowie długoterminowej kontrahent płacił za surowiec mniej niż na giełdzie... Po prostu zwykle w tego typu kontraktach poziom cen surowca ustala się w odniesieniu do cen innych paliw z kilkumiesięcznym przesunięciem.W praktyce zatem podwyżka, ale i obniżka cen obowiązują później.Z punktu widzenia Gazpromu i Kremla kontrakty długoletnie mają jeszcze inną fundamentalną zaletę. Pozwalają ugruntować pozycję na rynku. W przypadku stabilności popytu cementują strukturę podaży. A to – ze względu na znaczenie eksportu gazu – dla Rosjan najważniejsze.