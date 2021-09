Premier Francji zapowiada zamrożenie cen gazu

Premier Francji Jean Castex zapowiedział w czwartek, że rząd podejmie działania w celu zablokowania do kwietnia przyszłego roku kolejnych podwyżek cen gazu ziemnego dla odbiorców. Ostatnia podwyżka, o 12,6 proc., będzie miała miejsce w piątek.

"Stworzymy tarczę taryfową" - oświadczy Castex w telewizji TF1 dodając, że rząd rozważy również dodatkowe środki, jeśli te już zaplanowane nie wystarczą, aby złagodzić koszty rosnących cen energii.

"W obliczu ciągłych podwyżek cen gazu, które od stycznia wyniosły 57 proc., nie będzie już kolejnych" - zapewnił premier. Jego zdaniem w kwietniu "cena gazu powinna gwałtownie spaść". Castex wykluczył jednak obniżenie podatków od gazu, czego domagały się stowarzyszenia konsumenckie.

Premier zapowiedział też ograniczenie do 4 proc. zaplanowanej na luty 2022 roku kolejnej podwyżki cen prądu, które miały wzrosnąć także o 12 proc. Środkiem łagodzącym ten wzrost ma być obniżka podatku od energii elektrycznej.

Regulowana we Francji cena energii elektrycznej zmienia się tylko dwa razy w roku, w przeciwieństwie do cen gazu, które są weryfikowane co miesiąc.