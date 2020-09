Premier Morawiecki: to ostatni dzwonek dla Niemiec i UE ws. Nord Stream 2

Ostatnie wydarzenia na Białorusi, gdzie Rosja grozi interwencją, i próba otrucia lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego powinny być "ostatnim dzwonkiem alarmowym" dla Niemiec w kwestii stanowiska tego kraju i UE ws. Nord Stream 2 - powiedział polski premier.

"Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na Białorusi, gdzie (prezydent Rosji Władimir) Putin wyraźnie grozi interwencją, i to, co zrobił Nawalnemu, to powinien być ostatni dzwonek alarmowy dla Niemiec w kwestii stanowiska Niemiec i UE odnośnie do Nord Stream 2" - powiedział Mateusz Morawiecki w wyemitowanym we wtorek wywiadzie dla telewizji Bloomberg.

Spytany o konsekwencje dla Niemiec, Polski i UE w razie przerwania prac nad NS2, Morawiecki przyznał, że projekt ten "jest bardzo niebezpieczny dla Ukrainy, ponieważ (Ukraińcy) zostaliby całkowicie odcięci od (...) możliwości tranzytu (gazu)".

"Ukraińcy mają system gazociągów, który został zbudowany, żeby przesyłać gaz do Europy Zachodniej (...)" - podkreślił szef polskiego rządu.



Szef polskiego rządu nawiązał do wypowiedzi niemieckich polityków, w tym minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer.



"Uważam, że decydenci zmienią swoje decyzje. Już właściwie przyznali, że (Nord Stream 2) to projekt polityczny, ponieważ bez politycznego zaangażowania projekt ten już zostałby porzucony" - powiedział premier.