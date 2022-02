Premier: Nord Stream 2 jest pistoletem w rękach Putina

Gazociąg Nord Stream 2 jest pistoletem przekazywanym przez Niemcy w ręce prezydenta Rosji Władimira Putina - powiedział na konferencji w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek przebywa z wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem.

🇺🇦 Premier @MorawieckiM w #Kijów : W tym czasie zagrożenia geopolitycznego trzeba mocno podkreślić - Nord Stream 2 to poważne zagrożenie dla pokoju Europy. Apelujemy do Niemców, żeby nie otwierać tego gazociągu - to zwiększy możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji.

Podczas konferencji padło pytanie o postawę Niemiec w sprawie konfliktu ze strony Rosji.

🇺🇦 Premier @MorawieckiM w #Kijów: Drodzy nasi partnerzy niemieccy, nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą, a drugą ręką certyfikować Nord Stream 2. Uruchamiając ten gazociąg Berlin nabija pistolet Putinowi, którym może szantażować całą Europę. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 1, 2022

Premier Morawiecki odnosił się do sprawy w kontekście Nord Stream 2. "Ten gazociąg jest bardzo niebezpiecznym instrumentem, można powiedzieć: pistoletem przekazywanym przez Niemcy w ręce Putina, a cała polityka klimatyczna - jak dzisiaj coraz to bardziej wyraziście widzimy - również niestety zmierza do tego, aby uzależniać się bardziej, przynajmniej w najbliższych 5-10 latach, od Rosji" - ocenił.Jak dodał, "5-10 lat w polityce, w polityce międzynarodowej to wieczność, bardzo dużo się może zdarzyć, wszystko się może zdarzyć". "Raz jeszcze apeluję do naszych niemieckich partnerów, aby przejrzeli na oczy, aby dojrzeli te ogromne ryzyka, które wyłaniają się na horyzoncie i żeby zrobili wszystko, aby uchronić Europę, tę część Europy i myślę też - zwiększyć swoje własne bezpieczeństwo, bo apetyty neoimperialne ze strony Rosji mogą być naprawdę trudne do zaspokojenia. Wiemy, jak działają imperia" - dodał.

"Tylko zdecydowana postawa, przyjazna, bo wszyscy chcą żyć w przyjaźni z Rosją, wszyscy chcemy żyć w przyjaźni z Rosją, przyjazna, ale zdecydowana - w obliczu potencjalnej agresji - może takie potencjalnego agresora odstraszyć" - mówił szef polskiego rządu.