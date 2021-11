Prezes Gaz-Systemu o problemach z dostawami i rosnących cenach gazu

Komisja Europejska sprawdza zarzuty dotyczące ewentualnych antykonkurencyjnych praktyk handlowych ze strony firm wydobywających gaz ziemny i dostarczających go do Europy. Chodzi tu m.in. o rosyjski Gazprom. Władze Wspólnoty chcą stworzyć sytuację, w której kraje członkowskie będą bardziej odporne w przyszłości na podobne wstrząsy. Jak Gaz-System, a szerzej: Polska, powinnny przygotowywać się i zabezpieczać przed podobnymi problemami i jaki wpływ będzie to miało na ostateczną cenę tego paliwa? O tym rozmawiamy z Tomaszem Stępniem, prezesem Gaz-Systemu.

Gaz-System odpowiada za 7-10 proc. całości rachunku za gaz ziemny, który płaci ostateczny odbiorca w Polsce.

Komisja Europejska zapowiedziała powstanie nowych ram regulacyjnych dla rynku gazu i wodoru.

Chodzi przede wszystkim o zwiększenie płynności i elastyczności na unijnym rynku gazu.

Zmiany w handlu