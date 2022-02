Prezes PGNiG: cały zysk operacyjny zbudowaliśmy na segmencie wydobycia

W ubiegłym roku, zwłaszcza w IV kwartale, kiedy nastąpił wzrost cen gazu, to prawie cały zysk operacyjny przed opodatkowaniem i odliczeniem odsetek od kredytów zbudowaliśmy na segmencie poszukiwania i wydobycia, w dużej mierze za granicą – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

"Wysokie ceny gazu, które odnotowaliśmy, zwłaszcza rekordowy był ubiegły kwartał na europejskich rynkach, to w dużej mierze wynik gry Rosji i rosyjskiego Gazpromu. Były czynniki obiektywne, niska wietrzność, niska produkcja z OZE na Zachodzie Europy, stosunkowo ostra zima, ale rosnącemu popytowi nie towarzyszył wzrost podaży, nawet nastąpiły ograniczenia w dostawach gazu przez Rosję, na przykład przez gazociąg jamalski. To wywindowało ceny gazu do niespotykanych wartości. W ostatnim kwartale 2021 r. średnio ceny wzrosły o 500 proc. w stosunku do roku wcześniejszego" - powiedział Paweł Majewski.

PGNiG w poniedziałek ogłosił swoje szacunkowe wyniki za IV kw. 2021 i za 2021 r. Z informacji opublikowanych przez spółkę wynika, że Grupa Kapitałowa PGNiG uzyskała w 2021 r. ponad 15,5 mld EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem m.in. odsetek od kredytów i podatków). Spółka przypomniała, że w 2020 r. było to 13 mld zł.

"Rzeczywiście jest tak, ze PGNiG ma dobre wyniki z ubiegły rok. Stabilna sytuacja PGNiG leży w interesie Polski i polskich odbiorców gazu, bo my odpowiadamy za bezpieczeństwo energetyczne. Ale my nie zarabiamy na Polakach. W ubiegłym roku, zwłaszcza w IV kwartale, kiedy nastąpił wzrost cen gazu, to prawie całą EBIDTA zbudowaliśmy na segmencie poszukiwania i wydobycia, w dużej mierze za granicą. Dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym, m.in. nabyciu 21 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym, udało się wypracować ponad 8 mld zł EBIDTA wyłącznie na poszukiwaniu i wydobyciu" - powiedział Paweł Majewski.

Odwierty w obwodzie lwowskim jeszcze w tym roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje w tym roku uruchomienie odwiertów poszukiwawczych na złożu w obwodzie lwowskim, którego 85 proc. kupił w ubiegłym roku – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski we wtorek w Programie I Polskiego Radia.



"Nabyliśmy w ubiegłym roku 85 proc. w złożu w obwodzie lwowskim, przy samej granicy, to jest naturalna kontynuacja naszych złóż przemyskich. Przymierzamy się do uruchomienia odwiertów poszukiwawczych. To jest planowane na ten rok" - powiedział prezes PGNiG. "Obserwujemy obecną sytuację z niepokojem, ale prace są kontynuowane" - dodał.



Prezes spółki gazowej odpowiadał także na pytania o to, jaka jest skala dostaw gazu ze strony PGNiG na Ukrainę.



"Takie działania są prowadzone, choćby w tym roku, ale i w latach ubiegłych były realizowane dostawy gazu na Ukrainę. To nie są ilości, które Ukrainie zapewnią bezpieczeństw gazowe w pełnej skali, bo są ograniczenia infrastrukturalne, poza tym PGNiG w pierwszej kolejności zabezpieczamy interes polskich dostawców gazy. Więc ilości nie są duże" - powiedział. "Pewne ilości zabezpieczamy i w tym roku miała miejsce transakcja, kiedy amerykańskie LNG zaimportowane przez Świnoujście trafiło na Ukrainę" - wskazał prezes PGNiG.