Prezes PGNiG: dbamy o to, żeby gaz był jak najtańszy

Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polaków, jak również o to, żeby gaz był jak najtańszy - mówił w czwartek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński. Zaznaczył, że Polska nie tylko importuje gaz, ale zaczyna też być jego eksporterem.

Kwieciński pytany w Programie I Polskiego Radia o kondycję spółki w tak trudnym czasie podkreślił, że pomimo pandemii firma i cała załoga "działa bardzo dobrze".



"Radzimy sobie z pandemią" - zapewnił. Podkreślił, że spółka dba o bezpieczeństwo energetyczne Polaków - żeby każdy miał gaz u siebie w domu, żeby ten gaz płynął do wszystkich firm. "Jak również dbamy o to, żeby ten gaz był jak najtańszy" - wskazał.

Pytany czy pandemia odbije się na cenach gazu prezes PGNiG powiedział, spadek cen gazu jest bardzo silny. "Ceny na giełdach europejskich są w tym roku 3-4 razy niższe, niż były rok temu; w tej chwili są ok. 5-6 euro za megawatogodzinę, rok temu było to prawie. 20 euro" - przypomniał.



Ocenił, że w dłuższym horyzoncie tak niskie ceny gazu się nie utrzymają.

Kwieciński zwrócił uwagę, że Polska staje się eksporterem gazu.



"Myślimy o tym, by Polska nie tylko sprowadzała gaz dla siebie, ale żeby sprzedawać gaz dalej. Już to się zaczyna dziać" - podkreślił.



Przypomniał, że w I kwartale br. spółka sprzedała 10,6 mld metrów sześciennych i jednocześnie wyeksportowała 690 mln metrów sześciennych - czyli ok. 7 proc. za granicę. "To był przede wszystkim eksport do Ukrainy, ale pokazał, że możemy być nie tylko importerem, ale i eksporterem" - zaznaczył.