Prezes PGNiG: Jesteśmy bliscy zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa gazowego Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest bliskie zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa gazowego Polsce - poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

"Jesteśmy bliscy osiągnięcia całkowitego bezpieczeństwa jeżeli chodzi o rynek gazu. Jeszcze w 2016 prawie 90 proc. sprowadzanego gazu do Polski to był gaz z kierunku wschodniego. W zeszłym roku to było 60 proc." - powiedział szef PGNiG podczas panelu "Przyszłość gazu w Europie" na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Dodał, że po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem w roku 2022 Polska będzie całkowicie niezależna i nie będzie musiała sprowadzać gazu z kierunku wschodniego.





"Nawet gdyby teraz zdarzyła się taka niesympatyczna sytuacja, która miała miejsce nie raz w przeszłości, czyli gdyby kurek z kierunku wschodniego został przykręcony, to poradzilibyśmy sobie z tym" - podkreślił Kwieciński.