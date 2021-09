Prezes PGNiG o podwyżkach cen gazu, wzroście zużycia i fuzji z Orlenem

Wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony, gdyż na europejskich rynkach mocno drożeją wszystkie surowce. Prezes PGNiG Paweł Majewski nie chce przesądzać skali podwyżki i nie wyklucza, że wiosną ceny gazu spadną.

"Wniosek o podwyżki cen gazu jest nieunikniony, dlatego że na europejskich rynkach drożeją wszystkie surowce i paliwa. Ceny gazu wzrosły wielokrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Przyczyn wzrostów jest kilka: sytuacja geopolityczna, sytuacja postpandemiczna i ożywienie przemysłu po lockdownie, niedostateczny poziom napełnienia magazynów w Europie Zachodniej i wreszcie presja wywierana przez Gazprom polegająca na ograniczaniu podaży gazu, żeby wymusić na Europie certyfikację Nord Stream 2" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

Prezes wskazuje, że w pewnym stopniu wzrosty cen gazu w Europie, które są irracjonalnie wysokie, dotkną też odbiorców gazu w Polsce.

"Trzeba się liczyć, że takim wnioskiem będziemy zmuszeni wystąpić do URE. Wielkość podwyżki nie jest jeszcze przesądzona. Taryfa jest ustalana na dłuższy okres, więc ta cena będzie spłaszczona, teraz mamy do czynienia ze wzrostem, ale liczymy się z tym, że na wiosnę ceny gazu spadną" - powiedział Majewski.

"Na pewno więc nie będzie to tak drastyczna podwyżka, z którą należałoby się liczyć, patrząc tylko na uwarunkowania giełdowe cen gazu" - dodał.

Taryfy na gaz zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Prezes URE Rafał Gawin poinformował podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że nie będzie zaskoczony wnioskiem PGNiG o zmianę taryfy na gaz w związku z rosnącymi cenami paliwa na rynkach.

"Dostępne prognozy mówią o wzroście zużycia gazu w Polsce rzędu 50 proc. w perspektywie 10 lat. Obecnie zużycie gazu w Polsce mamy na poziomie około 20 mld m3 rocznie, więc mówimy o zużyciu nawet 30 mld m3 rocznie w pespektywie 2030 roku" - powiedział prezes PGNiG.



W jego ocenie, te prognozy nie są oderwane od rzeczywistości, są one oparte przede wszystkim o perspektywy rozwoju energetyki gazowej.



"Odchodzenie od źródeł węglowych będzie wymagało w okresie przejściowym przestawienia się na energię wytwarzaną z gazu. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby zabezpieczyć w optymalnym stopniu dostawy błękitnego paliwa" - powiedział Majewski.

Trzeba zabezpieczyć dostawy gazu

"Naszym celem jest zabezpieczenie stabilnych, nieprzerwanych dostaw gazu na polski rynek. Trzeba pamiętać, że po 2022 roku kończy się kontrakt jamalski, naszym strategicznym celem jest uniezależnienie się od dostaw z jednego kierunku i ich dywersyfikacja, czyli pozyskiwanie paliwa gazowego z innych źródeł. W tym celu będziemy sprowadzać do Polski gaz w formie skroplonej z Zatoki Meksykańskiej i Kataru poprzez terminal w Świnoujściu oraz gaz z Szelfu Norweskiego, w tym z naszego własnego wydobycia, poprzez Baltic Pipe. Będziemy też korzystać z interkonektorów ze Słowacją, Litwą, a jeśli będzie potrzeba to również z rewersu ze strony niemieckiej. Dodatkowo dysponujemy portfelem gazu ziemnego, który wydobywamy w kraju" - dodał.

PGNiG jest w trakcie zakupu nowych złóż na szelfie norweskim. W marcu zawarł umowę na przejęcie dodatkowych 22 koncesji na szelfie norweskim, więc łącznie PGNiG będzie ich tam mieć 59.



"Czekamy tylko na zgody administracji norweskiej, które spodziewamy się uzyskać jeszcze w tym roku. Nasze wydobycie na Szelfie Norweskim wzrośnie z obecnych niespełna 1 mld m3 gazu rocznie do 2,5 mld m3 gazu rocznie, a w szczytowym okresie nawet do 4 mld m3 gazu ziemnego rocznie. To szczytowe wydobycie spodziewamy się osiągnąć w 2027 roku. To jest znacząca część zarezerwowanej przez nas przepustowości Baltic Pipe. Resztę kupimy w kontraktach od partnerów działających na tamtym obszarze" - powiedział Paweł Majewski.



PGNiG kupiło pod koniec sierpnia od ERU Management Services 85 proc. udziałów w ukraińskiej spółce Karpatgazvydobuvannya, dysponującej koncesją Byblivska. Koncesja leży w obwodzie lwowskim, przy granicy z Polską.



"To jest naturalna geologiczna kontynuacja naszego największego złoża, czyli złoża przemyskiego. W tym roku przeprowadzimy prace przygotowawcze, w przyszłym roku nastąpi odwiert poszukiwawczy, który przy sukcesie będzie się wiązał z rozpoczęciem eksploatacji od 2023 roku. Gaz z tego złoża może być dostarczany nie tylko na rynek polski, ale też sprzedawany na rynku ukraińskim" - powiedział prezes.



Na początku września PGNiG zawarło z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC aneksy do umów na dostawy LNG, które zwiększą wolumen o 2 mln ton rocznie, do 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada ok. 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.



"Obecna struktura dostaw LNG zakontraktowana ze Stanów Zjednoczonych pozwala nam zapełnić całkowicie przepustowość posiadanej w Polsce infrastruktury regazyfikacyjnej, czyli terminala LNG w Świnoujściu. Czekamy na decyzje inwestycyjne Gaz Systemu co do budowy pływającej jednostki terminala w Zatoce Gdańskiej. Kontrakty zawarte z Venture Global na zasadzie Free-on-Board, czyli kupna gazu w terminalu skraplającym i jego załadowaniu na nasze gazowce, pozwoli nam na swobodne handlowanie tymi nadwyżkami LNG na całym świecie" - powiedział Paweł Majewski.

Negocjacje ws. fuzji z Orlenem - przełom września i października

Na przełomie września i października może być opracowana struktura organizacyjna koncernu multienergetycznego po fuzji z Orlenem, wtedy rozpoczną się negocjacje ze stroną społeczną - ocenia prezes PGNiG Paweł Majewski. Spółka nie jest zainteresowana budową małych reaktorów jądrowych, stawia na inwestycje w OZE.



"Fuzja to proces złożony, w którym wiodąca rola należy do PKN Orlen i który prowadzony jest pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Angażujemy się w ten proces w pełni, mamy powołane zespoły projektowe, które wykonują prace przygotowujące nas do połączenia. Jedną z kluczowych spraw jest zabezpieczenie działalności operacyjnej po dniu połączenia. To skomplikowany proces związany z posiadanymi przez PGNiG koncesjami, których jest ponad 200" - powiedział PAP Biznes prezes Paweł Majewski.

PGNiG w małe reaktory SMR raczej nie wejdzie

Dodał, że istotną kwestią są też rozmowy ze stroną społeczną. Zapewnia, że wszystkie działania będą prowadzone tak, żeby strona społeczna i związki zawodowe były w nie włączone."Tworzą się zespoły negocjacyjne, które gdy tylko pojawi się konkretna struktura organizacyjna połączonego multienergetycznego koncernu, przystąpią do negocjacji i rozmów. Spodziewamy się, że na przełomie września i października będziemy mogli zacząć już konkretną komunikację ze związkami zawodowymi" - powiedział Majewski.

Prezes wskazuje, że w oczekiwaniu na fuzję z PKN Orlen, gazowa spółka wykorzystuje wszystkie rynkowe okazje, które mieszczą się w zakresie jej podstawowego biznesu.



"Rozwijamy projekty, które wiążą się z energetyką odnawialną, planujemy budowę farm fotowoltaicznych na własnych gruntach, na dachach naszych budynków, planujemy akwizycje w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie. W perspektywie kilku najbliższych lat chcemy mieć 900 MW mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych" - powiedział.



PGNiG prowadzi liczne projekty zmierzające do uzyskania kompetencji w zakresie magazynowania i przesyłania wodoru. Chce realizować projekt biometanowy wspólnie z Orlen Południe.



Prezes PGNiG na razie nie jest zainteresowany inwestycją w małe reaktory jądrowe (SMR). Nie zdecydował także, czy chce inwestować w projekty morskich farm wiatrowych.



"SMR nie są przedmiotem naszych analiz. Jest to technologia bardzo interesująca, pewnie poczekamy aż będzie certyfikowana, choćby w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby móc określić, czy będziemy się w nią angażować. W mojej ocenie nie jest celowe, żeby wszystkie spółki Skarbu Państwa angażowały się równolegle w te same projekty, powinniśmy w pierwszej kolejności wykorzystywać własne kompetencje w tych obszarach, w których spółka ma największe doświadczenie" - powiedział Paweł Majewski.