Prezes PGNiG Paweł Majewski zrezygnował. W tle spory z Orlenem

Paweł Majewski szef Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nieoficjalnie wiadomo, ze poszło o fuzję z PKN Orlen.

W tle rezygnacji są kwestie przejęcia PGNiG przez Orlen. To drugi z rzędu szef PGNiG rezygnujący ze stanowiska szefa firmy.

Nowym szefem spółki najpewniej zostanie ktoś z obecnej rady nadzorczej lub zarządu firmy.

Paweł Majewski podkreślił, że jego misją była budowa pozycji PGNiG jako filaru bezpieczeństwa.





Jeszcze w czwartek (24 marca) podczas konferencji prasowej prezes Majewski chwalił się wynikami finansowymi PGNiG za 2021 rok. W piątek menadżer ku zaskoczeniu wielu złożył rezygnację.

Rezygnacja przez fuzję z Orlenem?

Komunikat spółki jest krótki: "PGNiG informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku pan Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG ze skutkiem na dzień 8 kwietnia 2022 roku".



Oficjalnie w takich przypadkach rezygnacje są zwykle spowodowane przyczynami osobistymi, czasem brakuje jakiegokolwiek wytłumaczenia. Co stało się teraz?



- Poszło o kwestię fuzji z Orlenem - mówi nam rozmówca znający kulisy rezygnacji.



Według niego stosunki pomiędzy prezesem Majewskim i Obajtkiem nie były wzorcowe.



- Panowie mieli różne wizje co do możliwego tempa łączenia obu koncernów. Atmosfera nie była delikatnie mówiąc najlepsza - dodaje nasz rozmówca.



Osoba znająca kulisy fuzji: taka zmiana zawsze jest podyktowana względami także politycznymi. Być może prezes Majewski zorientował się, ze jego wizja nie cieszy się poparciem najważniejszych czynników. Stąd rezygnacja. - Zwróciłbym uwagę na to co ukazało się w piątek - dodaje nasz rozmówca.

Czarna polewka dla prezesa

W piątek (25 marca) w mediach przejętych przez PKN Orlen ukazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Szef PiS został zapytany m.in. o budowę "multikoncernu" składającego się z Orlenu, Lotosu i PGNiG.



- Potrzebny jest nam potężny koncern, by móc prowadzić politykę energetyczną i to, co się dzisiaj w tej kwestii dzieje oceniam bardzo dobrze - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie "sporo się w wydarzy" w kwestii budowy "multikoncernu".



- Ten wywiad był klasyczną "czarna polewką". Myślę, że jeśli prezes Majewski sam nie zrezygnowałby, to i tak w najbliższym czasie zostałby odwołany - mówi nasz rozmówca.



Co ciekawe Majewski to drugi z rządu prezes PGNiG, który sam rezygnuje z posady prezesa spółki. Tak samo postąpił jego poprzednik Jerzy Kwieciński (w październiku 2020 roku).



Kto może zastąpić Majewskiego? Ze względu na trwający proces przejmowania spółki przez Orlen chętnych wcale może nie być zbyt wielu. Obecnie najprawdopodobniejsze wydaje się, że zwolniona posadę zajmie ktoś z rady nadzorczej spółki lub któryś z wiceprezesów.

Misja w PGNiG

Odejście z PGNiG skomentował też sam Paweł Majewski. Jak powiedział, jego misją w PGNiG było budowanie stabilnej pozycji spółki jako filaru nie tylko bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także filaru koncernu multienergetycznego.