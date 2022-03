Prezes PGNiG: Po połączeniu z Orlenem magazyny gazu pozostaną w grupie

Przy połączeniu z PKN Orlen będziemy musieli zbyć udziały spółki Gas Storage Poland, ale zarządzane przez nią magazyny gazu pozostaną w grupie - powiedział w sobotę prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Paweł Majewski.

W środę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która zarządza magazynami gazu należącymi obecnie do PGNiG. Do 12 miesięcy od połączenia, operator GSP musi być więc zbyty przez uczestników koncentracji, a nabywcą nie może być jakikolwiek podmiot z grupy kapitałowej PKN Orlen lub PGNiG.

W sobotę w Programie Pierwszym Polskiego Radia Majewski podkreślił, że takiej fuzji jeszcze w Polsce nie było, jest ona chyba największym projektem gospodarczym, jaki był prowadzony w naszym kraju w czasach nowożytnych. "Ma powstać zdywersyfikowany wielki koncern o złożonej strukturze, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw surowców, i gazu i ropy, nie tylko na polski rynek" - powiedział prezes PGNiG.

Dodał, że z punktu widzenia Skarbu Państwa powstaje potężna grupa o bardzo dużej kapitalizacji. "To wzmocni kontrolę Skarbu Państwa nad Orlenem, który - podobnie jak PGNiG - jest ważną spółką z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Do tej pory Skarb Państwa miał w Orlenie bezpośrednio 27 proc. udziałów w kapitale zakładowym, w PGNiG 72 proc., a w Lotosie - 52 proc. Po połączeniu udział Skarbu Państwa, a co za tym idzie kontrola nad połączonym koncernem, będzie zdecydowanie mocniejsza. To wpływa na bezpieczeństwo operacji gospodarczych w naszym kraju, w tym szczególnie ważnym momencie" - ocenił.

Majewski zaznaczył, że zgodnie z warunkową zgodą UOKiK udziały spółki Gas Storage Poland będą musiały być zbyte poza grupę. "Gas Storage Poland zajmuje się operatorstwem magazynów gazu, ale tylko operatorstwem. Własność tych magazynów pozostanie nadal w połączonej grupie" - podkreślił.

Jak stwierdził, nie wyobraża sobie, by takie operatorstwo mogło trafić w obce ręce, poza obszar Polski. "Na szczęście jest bezpiecznik w postaci decyzji prezesa UOKiK, który będzie ostatecznie zatwierdzał to, komu będzie mógł być sprzedany całościowy pakiet udziałów w Gas Storage Poland" - dodał Majewski.

W środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek tłumaczył, że Gas Storage Poland to operator, który działa na aktywach PGNiG. "W momencie, gdy ta spółka zostanie zbyta, nie zostaną zbyte aktywa. My jako Orlen będziemy inwestować w aktywa i je rozbudowywać. Tu jest ważna kwestia zarządzania majątkiem, kwestia operatorska. Musimy tak ten proces przeprowadzić, żeby ta spółka gwarantowała bezpieczeństwo. Sądzę, że taka spółka w Polsce jest, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo, operatorstwo, będzie miała odpowiednie know how" - ocenił prezes PKN Orlen.