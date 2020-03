Prezes PGNiG Ventures: w marcu rozpoczniemy otwarty nabór

Szukamy spółek ze sprawdzonym modelem biznesowym, które zdążyły już zweryfikować na rynku swoje rozwiązanie i potrzebują kapitału do dalszego rozwoju i ekspansji. Mamy ambitne plany, aby móc zrealizować 3-4 projekty inwestycyjne w tym roku. Nie chodzi jednak o tempo podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale o jakość projektów - mówi Małgorzata Piasecka, prezes zarządu PGNiG Ventures.

Relatywnie duża kwota do zainwestowania w pojedynczy podmiot w połączeniu z obejmowaniem pakietów mniejszościowych oznacza, że jesteśmy zainteresowani spółkami na nieco późniejszym etapie rozwoju, a przez to posiadających wyższą wycenę, niż niektóre inne fundusze venture capital. Okres inwestycji w poszczególne podmioty będzie wynosić między 3 a 7 lat.Nie zamykamy się na żadne formy wyjścia z inwestycji. Podstawowym celem funduszu jest osiąganie znaczących zwrotów z inwestycji i ścieżka wyjścia będzie podporządkowana maksymalizacji zysku. Na ten moment preferowane formy dezinwestycji to sprzedaż do inwestora, czy odkup przez founderów, ale i debiut na giełdzie. Ze względu na to, że obejmować będziemy pakiety mniejszościowe, zawsze będzie to decyzja podejmowana wspólnie z pozostałymi właścicielami.- Od grudnia 2019 r. tj. od momentu uruchomienia Funduszu, spływają do nas różne projekty inwestycyjne, niekoniecznie wpisujące się w naszą politykę inwestycyjną, ale są i takie które wnikliwie analizujemy. W marcu 2020 r. rozpoczniemy otwarty nabór. Aby zapewnić maksymalną transparentność procesu przygotowaliśmy regulamin i wystandaryzowane oczekiwania wobec zainteresowanych firm. Następnie najbardziej perspektywiczne projekty zaprosimy na Pitch Day, podczas którego ich twórcy zaprezentują się przed ekspertami PGNiG. Tego typu spotkania chcemy organizować cyklicznie.- Mamy ambitne plany, aby móc zrealizować 3-4 projekty inwestycyjne w tym roku. Nie chodzi jednak o tempo podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale o jakość projektów. Projekt musi przejść kilkustopniowy proces ewaluacji. Nie będziemy się śpieszyć z inwestycją, najważniejszy cel to znalezienie właściwych projektów i praca nad nimi, a nie szybkie podjęcie decyzji inwestycyjnej, niekoniecznie w najbardziej nam odpowiadające spółki.- To jak środki będą podzielone na poszczególne lata zależy od jakości projektów inwestycyjnych jakie będziemy analizować. Biorąc pod uwagę nasz budżet i maksymalną wielkość inwestycji do portfela trafi kilka lub kilkanaście podmiotów.