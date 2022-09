Prezes PKN Orlen: Equinor może być ważnym partnerem

Norweski koncern może być ważnym partnerem dla tworzonego obecnie w Polsce silnego koncernu multienergetycznego - zaznaczył w piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do podpisanej umowy między PGNiG a Grupą Equinor.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

PGNiG zawarł umowy z Grupą Equinor na dostawy gazu od stycznia 2023 r. do stycznia 2033 r. Chodzi o wolumen do 2,4 mld m sześc./r. Dodatkowe ilości paliwa, będą przesłane do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Jak napisał na Twitterze prezes Orlenu, "PGNiG zawarła kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski 10-letni kontrakt na dostawy gazu z Grupą Equinor. Norweski koncern może być ważnym partnerem dla tworzonego obecnie w Polsce silnego koncernu multienergetycznego".

Equinor to międzynarodowa firma multienergetyczna, której portfolio firmy obejmuje ropę naftową i gaz ziemny, źródła odnawialne i rozwiązania niskoemisyjne. Firma, której siedzibą jest norweskie Stavanger, jest operatorem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest również obecna w około 30 krajach na całym świecie. Od 2018 roku Equinor działa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, gdzie w partnerstwie z Polenergią rozwija morskie projekty wiatrowe o łącznej mocy 3000 MW. W 2021 roku Equinor przejął polską spółkę Wento zajmującą się odnawialnymi źródłami energii z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1600 MW.

Jak mówiła cytowana w piątkowym komunikacie PGNiG prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. "Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju".

Wyraziła przekonanie, że nowopodpisane umowy to "kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między PGNiG, a Equinor w przyszłości".

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.