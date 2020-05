Prezydent: rozpoczyna się budowa Baltic Pipe - wykonawca wybrany

Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach faktycznie poprzez konkretne prace budowlane - poinformował w poniedziałek na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Andrzej Duda. Wykonawcą podmorskiej części gazociągu będzie włoska firma Saipem.

Zgodnie z harmonogramem, pierwsze prace rozpoczną się w drugiej połowie 2020 roku.

Samo układanie gazociągu rozpocznie się latem 2021 roku. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 roku.

Część podmorska realizowana na dnie Morza Bałtyckiego będzie przechodziła przez obszary trzech państw: Danii, Polski i Szwecji.

Gaz System poinformował o podpisaniu umowy z włoskim koncernem Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Prace budowlano – montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z odcinkami lądowymi w Polsce i Danii. Wartość kontraktu to ok. 280 milionów euro.



Włoska firma podała też, że prace budowlane mają zacząć się bezzwłocznie. Kontrakt obejmuje nie tylko transport rur i ułożenie ich na dnie Bałtyku, ale także mikrotunelowanie i roboty budowlane na brzegach polskim i duńskim. O wybraniu wykonawcy poinformował w poniedziałek w specjalnym świadczeniu prezydent Andrzej Duda.



- Jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość dla Polski i to nie tylko na najbliższy czas, ale wierzę głęboko w to, że na dziesięciolecia - faktycznie rozpoczyna się (...) budowa Baltic Pipe, czyli tego słynnego gazociągu, który biegnie najpierw z szelfu norweskiego do Danii, a następnie właśnie poprzez Danię i z Danii do Polski, na nasze wybrzeże, do Trzęsacza - powiedział prezydent.

- Ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach faktycznie poprzez konkretne prace budowlane - dodał.



Prezydent podkreślił na konferencji prasowej znaczenie gazociągu Baltic Pipe dla uniezależnienia Polski od dostaw gazu z Rosji. - Jeżeli mówimy o pełnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego nieuzależnienia - podkreślił.

Kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego

- Podpisana przez Gaz System umowa z Saipem, wykonawcą podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe oznacza, że cała inwestycja nie tylko uzyskała wszystkie wymagane pozwolenia na budowę zarówno w Danii jak i w Polsce, ale weszła już w fazę realizacji. Inwestorzy, zarówno Gaz System jak i duński Energinet, mają podpisane umowy z wykonawcami prac budowlanych i dokonali zakupów rur i niezbędnych elementów technicznych dla nowych i rozbudowywanych tłoczni gazu. Baltic Pipe, kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i ważna dla Unii Europejskiej inwestycja, jest realizowana dokładnie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gaz z Szelfu Norweskiego popłynie nową trasą do Polski 1 października 2022 roku – powiedział Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.



- Podpisana umowa jest kolejnym obok kontraktu na dostawy rur, kluczowym punktem realizacji projektu Baltic Pipe. Na dzień dzisiejszy mamy już zakontraktowanych wszystkich głównych wykonawców i dostawców niezbędnych do rozpoczęcia budowy gazociągu łączącego wybrzeża Danii i Polski – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz System.

Połączenie Danii i Polski

Zakres podpisanej umowy obejmuje m.in. wykonanie dwóch mikrotuneli w rejonach linii brzegowych w Polsce i Danii (zastosowanie tej techniki pozwoli ochronić plażę, klify oraz inne elementy środowiska naturalnego) a także przetransportowanie rur, z których zostanie ułożony gazociąg z miejsca ich składowania na statki układające gazociąg.



Umowa zakłada również połączenie poszczególnych odcinków rur w gazociąg i opuszczanie go na dno Morza Bałtyckiego i odpowiednie ułożenie gazociągu, ustabilizowanie go i wykonanie wszystkich prac