Prezydent Ukrainy dziękuje Polsce za stanowisko w sprawie Nord Stream 2

Dziękujemy Polsce za zajmowane stanowisko w sprawie gazociągu Nord Stream 2 i monopolu Gazpromu na europejskim rynku - zwrócił się w poniedziałek 12 października do prezydenta RP Andrzeja Dudy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie.

"Skoordynowane mają pozostać nasze działania w sferze bezpieczeństwa energetycznego jako ważnego elementu bezpieczeństwa Europy" - oznajmił Wołodymyr Zełenski. "Dziękuję prezydentowi i Polsce za stanowcze stanowisko w sprawie Nord Stream 2 i monopolu Gazpromu na europejskim rynku" - oświadczył.

Podziękował też za to, że Polska jest "lokomotywą" w zbliżeniu Ukrainy do UE. "Nasz strategiczny cel to pełnoprawne członkostwo w UE. "Mamy nadzieję, że przewodnictwo Polski w Radzie UE w 2025 roku będzie sprzyjać osiągnięciu tego celu" - podkreślił.

Według niego o stopniu współpracy polsko-ukraińskiej świadczy m.in. utworzenie Trójkąta Lubelskiego.