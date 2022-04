Problem z ładunkiem gazu dla Polski. Właśnie łapie opóźnienie

Choć statek z 11 tegoroczną dostawa skroplonego gazu (LNG) do Świnoujścia miał zawinąć do naszego terminala w poniedziałek 4 kwietnia, to wciąż czeka na kotwicowisku. Co takiego się stało, że jednostka nie może wpłynąć do naszego portu?

Ze względów na niesprzyjające warunki pogodowe Al Kharaitiyat musi czekać.

Gdyby statek był pusty, wówczas nie byłoby problemów.

Szczególne traktowanie Al Kharaitiyat jest spowodowane tym jaki ładunek statek wiezie.